Nairo Quintana le habla a Santiago Buitrago y a la nueva sangre del ciclismo colombiano: fuertes palabras

Nairo Quintana, leyenda del ciclismo colombiano, da un “balance 10 de 10” en la que considera una trayectoria deportiva que superó sus propias expectativas, según sus palabras en entrevista con la Agencia AFP tras su retiro del profesionalismo.

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El ciclista, de 36 años de edad, supo hacer vibrar a Colombia, un país apasionado por las bielas que todavía recuerda su triunfo de 2014 en el Giro de Italia, un hito que abrió camino a otros pedalistas colombianos y latinoamericanos. Su carrera lo puede colocar como el mejor deportista de la historia de Colombia o al menos está en la zona alta del debate.

Con la frente en alto y en su habitual tranquilidad, Nairo Quintana le habló a sus pupilos y a aquellos que lo ven como un paso a seguir. Dejó un mensaje a esa nueva generación, que espera mantener el ciclismo colombiano en lo más alto tras su retirada y el corto tiempo que tendría Egan Bernal en el pelotón. Santiago Buitrago, Harold Tejada, Daniel Martínez y Einer Rubio aparecen primeros en la lista.

El de Cómbita, con su voz de autoridad y paso a seguir, reconoce que hay una “obligación” de no desaprovechar el impulso que dejaron sus contemporáneos y apoyar a los nuevos talentos.

“Que sigan llevando esa trayectoria y sigan recorriendo ese camino que abrimos nosotros, que no lo dejen perder”, pidió el boyacense.

Nairo en el Giro del Emilia. Foto: Movistar Team

Las propias piernas de Nairo sufrieron el relevo generacional que sí se estaba advirtiendo en Europa, con el ascenso vertiginoso de la superestrella Tadej Pogacar en Grandes Vueltas. Incluso, dejando pasar rápidamente el recuerdo de Chris Froome, quien dominó antes del esloveno y que tuvo grandes rivalidades con Quintana.

Nairo se retira con mucha nostalgia

Nairo Quintana encarnó en su figura el término de “escarabajo”, con el que se conoce a los ciclistas colombianos: baja estatura y poco peso, capaces de subir rutas empinadas con menos sufrimiento que sus rivales europeos. La gasolina también le dio para enmarcar un título de Vuelta a España y tres podios en el Tour de Francia.

Nairo Quintana, exciclista colombiano. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

De esta manera, tras el Giro del Emilia en Italia, el ciclista colombiano se despide del ciclismo profesional con 53 victorias en el World Tour, más que ningún otro pedalista colombiano, 42 de ellas como figura del Movistar Team. Se alista para su Gran Fondo en Cartagena, donde pedaleará al lado de sus fanáticos y amigos.