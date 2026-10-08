Egan Bernal se pronunció sobre su supuesto retiro del ciclismo: comunicó la decisión oficial

Este jueves, 8 de octubre de 2026, Egan Bernal emitió un comunicado oficial en el cual se pronunció sobre su supuesto retiro. Horas antes, la prensa cercana al ciclismo internacional había informado que, presuntamente, el escarabajo pondría fin a su carrera.

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Sin embargo, con el comunicado de este jueves, las dudas quedan resueltas: Egan Bernal no anuncia su retiro y reitera que tiene contrato con Ineos hasta 2029.

Por ahora, su intención es encarar la temporada 2027, pero reveló que está en medio de una pausa.

Egan Bernal tiene en sus planes correr la temporada 2027. Foto: Getty Images

Egan Bernal: “Por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”

Luego de reflexionar sobre lo que ha sido el ciclismo en su vida, Egan afirmó: “Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”.

“He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, añadió.

Egan Bernal culminó en el puesto 20 del Tour de Francia 2026, competencia que ganó en 2019, siendo el único colombiano en obtenerla hasta ahora. Además, en su palmarés destaca el Giro de Italia 2021.

Desde su grave accidente en enero de 2022, la carrera de Egan tuvo un quiebre. La larga recuperación que tuvo que afrontar lo mermó en competencia; cuando volvió a las carreteras, se llevó los aplausos del mundo entero.

“No sé exactamente qué me depararán los próximos años y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”, auguró.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental, y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia. Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”, cerró en su carta pública.

A Egan le llenaron de comentarios el post con su pronunciamiento.

Con 29 años, aún hay bastante expectativa sobre lo que pueda conseguir el colombiano. Además, el país aún tiene como conversación el retiro de Nairo Quintana.