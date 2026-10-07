‘Bombazo’ en Europa sobre el futuro inmediato de Egan Bernal: seguiría los pasos de Nairo

Egan Bernal también estaría pensando en retirarse del ciclismo en esta temporada. Así lo informó el reconocido periodista británico Daniel Benson, quien encendió alarmas sobre el futuro inmediato del corredor zipaquireño.

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Colombia ya sufrió este año la baja de Nairo Quintana, que el fin de semana pasado disputó su última carrera profesional en el Giro de Emilia 2026.

“Empezaremos por Egan Bernal, ya que varias fuentes nos han dicho que podría retirarse al final de esta temporada. El excampeón del Tour de Francia y del Giro de Italia tiene un contrato de tres años con el equipo Ineos —acordado a principios de esta temporada—, pero, según nuestras informaciones, podría colgar la bicicleta a finales de este año”, apuntó Benson.

Perder a Nairo y a Egan en la misma temporada sería un golpe anímico muy fuerte para el ciclismo colombiano, que está en plena búsqueda de un heredero para los próximos años.

Santiago Buitrago parece el principal opcionado para tomar esa batuta; sin embargo, en 2027 empezará una aventura desconocida como nuevo ciclista del NSN Cycling Team.

Egan Bernal habría decidido retirarse

Egan Bernal ha tenido una temporada de altibajos en el World Tour. En 2026 arrancó revalidando su título en los Nacionales de Ruta, pero luego estuvo dos meses de baja por molestias físicas.

El zipaquireño terminó décimo de la clasificación general en el Giro de Italia y parecía empezar su preparación para la Vuelta a España, pero la dirección deportiva del Ineos le cambió los planes y lo citó al Tour de Francia.

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En la grande bouclé, Egan Bernal estuvo lejos de los primeros lugares en la general. Aunque terminó en el puesto 20.°, le costó seguirles el paso a los favoritos por problemas de salud y falta de preparación ante ciclistas de primer nivel.

Su continuidad en el Netcompany Ineos no estaba en duda, según la información de Benson. “Bernal figura como jugador que finaliza contrato a finales de 2026, pero ya se han acordado los términos de un acuerdo hasta finales de 2029″, indicó el periodista británico.

Sin embargo, antes de ser anunciada su renovación, Egan Bernal se habría replanteado seriamente su futuro como ciclista. Según este ‘bombazo’ que cae desde Europa, el ciclista colombiano pretende anunciar su retiro en los próximos días.

Nairo Quintana y Egan Bernal, históricos ciclistas colombianos. Foto: AFP

Inscrito para el Giro de Lombardía

Lo cierto es que Egan está en la lista de inscritos para el Giro de Lombardía 2026, último monumento de la temporada que se disputará este sábado, 10 de octubre, en territorio italiano.

Junto a él estarán Thymen Arensman, Jack Haig, Lucas Hamilton, Michał Kwiatkowski, Oscar Onley y Carlos Rodríguez. La dirección del equipo quedó en manos de Leonardo Basso y Kurt-Asle Arvesen, designados por el Ineos para esta última gran cita del calendario en Europa.