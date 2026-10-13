Egan Bernal despide a uno de sus mejores amigos: Ineos confirmó la noticia tras ocho años juntos

Filippo Ganna, ciclista italiano experto en la contrarreloj, puso fin a ocho años consecutivos como figura del Netcompany Ineos. Este martes, 13 de octubre, se confirmó su fichaje por el Lidl-Trek, negocio que se hará efectivo a partir de enero de 2027.

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Ganna es uno de los mejores amigos que tiene Egan Bernal dentro del equipo y su salida significa un golpe seco al futuro de la escuadra británica.

“Filippo Ganna dejará el equipo al final de la temporada 2026 tras ocho años de éxito juntos. Pippo ha sido un compañero de equipo increíble y todos en este equipo echaremos de menos su generosidad y buen humor. Le deseamos el mayor de los éxitos en el próximo capítulo de su carrera y esperamos con ganas volver a verlo en la carretera”, apuntaron en el comunicado oficial.

La última presentación del italiano con los colores del Netcompany Ineos fue en la Coppa Bernocchi, carrera que se disputó el pasado 5 de octubre. Ese día ya había rumores sobre su posible salida; sin embargo, no hubo una despedida en carrera pese a los años de servicio.

Egan Bernal y Filippo Ganna sonríen durante la presentación de equipos en la etapa 13 del Tour de Francia 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Nuevo ciclista del Lidl-Trek

Filippo Ganna continuará su carrera en el Lidl-Trek, equipo alemán que viene ganando terreno en el World Tour. El fichaje fue confirmado con bombos y platillos en las redes sociales, generando miles de reacciones entre los fanáticos del ciclismo mundial.

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“Lidl-Trek se complace en anunciar el fichaje de Filippo Ganna; el potente ciclista italiano se incorporará al equipo para la temporada 2027. Ganna, uno de los corredores más laureados de su generación, es un especialista de talla mundial en contrarreloj y una fuerza formidable tanto en las grandes clásicas de un día como en las grandes vueltas”, informaron.

En sus primeras declaraciones como nuevo fichaje, Ganna expuso las razones por las que tomó esta decisión: “Espero con mucha ilusión el próximo año en un equipo tan importante como Lidl-Trek. Me siento muy orgulloso de incorporarme y tengo muchísimas ganas de que llegue la primera concentración y de empezar la temporada de la mejor manera posible”.

“Tras ocho años en mi equipo actual, iniciar una nueva etapa es fantástico y afronto la temporada muy motivado. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con Lidl-Trek, especialmente en las clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las grandes vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero apoyar al equipo al tiempo que aprovecho mis propias oportunidades”, declaró.

Ganna compartirá equipo con dos de sus compatriotas, Jonathan Milan y Simone Consonni, quienes fueron parte fundamental para convencerlo. “Es agradable volver a compartir equipo con Simo después de tantos años. Será genial trabajar con Jonny, ya que es una persona estupenda”, finalizó.