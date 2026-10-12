Ciclismo

Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional a pura fiesta: así celebró con Rigo, Egan y otros

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana puso fin, en Cartagena, a una emblemática carrera como ciclista profesional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
12 de octubre de 2026 a las 4:38 p. m.
Nairo Quintana, junto a figuras de primer nivel, en su despedida del ciclismo profesional.
Nairo Quintana, junto a figuras de primer nivel, en su despedida del ciclismo profesional. Foto: Izq: tomado de X - @miboyaca_co - API / der: X - @RodriSabato

17 años de una exitosa carrera como ciclista profesional llegaron a su fin, y Nairo Quintana lo celebró por lo alto.

Nairo en el Giro del Emilia.
Nairo Quintana le habla a Santiago Buitrago y a la nueva sangre del ciclismo colombiano: fuertes palabras
Nairo Quintana y Chris Froome
Froome calificó su competencia con Nairo Quintana en Europa y le dejó un mensaje a Colombia

Del 9 al 11 de octubre de 2026, el boyacense hizo que el mundo del ciclismo pusiera sus ojos sobre el Gran Fondo Nairo Quintana, en Cartagena, con figuras como Chris Froome, Rigoberto Urán, Egan Bernal, entre otros.

Luego de la competencia, misma que significó el retiro oficial de Nairo, llegó la fiesta. Entre baile, música y palabras de cariño, Quintana le dijo adiós al ciclismo profesional.

La fiesta de Nairo Quintana tras su retiro

Carlos Vives fue uno de los encargados de musicalizar la memorable despedida de Nairo Quintana. Al ritmo de la icónica canción “El orgullo de mi patria”, los asistentes presenciaron un momento repleto de emotividad.

Abrazados, Nairo y Vives dejaron plasmada para la posteridad una imagen que vivirá siempre en la memoria de los aficionados al ciclismo: a una sola voz, dejaron la garganta en el micrófono.

Revuelo en el mundo causó, también, que quedó ratificada la gran amistad entre el británico Chris Froome y Nairo. De rivales en la carretera, en una inolvidable época del ciclismo internacional, a amigos de la vida.

Alberto Contador y Purito Rodríguez fueron otros de los ciclistas que acompañaron a Nairo en su despedida oficial del ciclismo profesional. Ellos también vivieron la fiesta junto a Carlos Vives.

El palmarés de Nairo Quintana

Nairo pone punto final a su carrera profesional con 36 años, y empezó a sus 19. Desde muy joven dejó ver que nació para montar en bicicleta, y después llenó de gloria al país con triunfos en etapas y títulos de primer nivel.

Cuando él tenía 15 años le compré una bicicleta como medio de transporte escolar. Luego, un gran amigo mío, aficionado al ciclismo, me dijo: ‘ese chino, desde el primer pedalazo que dio, se le ve que tiene un porte de profesional’”, le dijo Luis Quintana, papá de Nairo Quintana, a As Colombia.

El resto, es historia. Los triunfos más importantes que deja Nairo Quintana, tras su retiro, son:

  • Giro de Italia 2014
  • Vuelta a España 2016
  • Tirreno Adriático 2015 y 2017
  • Volta a Cataluña 2016
  • Tour de Romandía 2015

Eso, sin contar los tres podios que ocupó en el Tour de Francia (2013, 2015 y 2016), además de las victorias de etapa y las camisetas de mejor joven, y campeón de la montaña, en La Grand Boucle.