Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional a pura fiesta: así celebró con Rigo, Egan y otros

17 años de una exitosa carrera como ciclista profesional llegaron a su fin, y Nairo Quintana lo celebró por lo alto.

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Del 9 al 11 de octubre de 2026, el boyacense hizo que el mundo del ciclismo pusiera sus ojos sobre el Gran Fondo Nairo Quintana, en Cartagena, con figuras como Chris Froome, Rigoberto Urán, Egan Bernal, entre otros.

Luego de la competencia, misma que significó el retiro oficial de Nairo, llegó la fiesta. Entre baile, música y palabras de cariño, Quintana le dijo adiós al ciclismo profesional.

La fiesta de Nairo Quintana tras su retiro

Carlos Vives fue uno de los encargados de musicalizar la memorable despedida de Nairo Quintana. Al ritmo de la icónica canción “El orgullo de mi patria”, los asistentes presenciaron un momento repleto de emotividad.

Junto a figuras como Rigoberto Urán y Egan Bernal, el Gran Fondo Nairo Quintana cerró con broche de oro. Una jornada especial que marcó la despedida de Nairo del ciclismo profesional. https://t.co/f0wz5K8LNE Crédito: @RodriSabato https://t.co/xCiY81P8oy — Revista Semana (@RevistaSemana) October 12, 2026

Abrazados, Nairo y Vives dejaron plasmada para la posteridad una imagen que vivirá siempre en la memoria de los aficionados al ciclismo: a una sola voz, dejaron la garganta en el micrófono.

#EnVideo | Carlos Vives homenajeó a Nairo Quintana en Cartagena durante el Gran Fondo Nairo Quintana Fest. Música y ciclismo se encontraron para celebrar la trayectoria del pedalista colombiano. https://t.co/rBSq74uxHq — Mi Boyacá (@miboyaca_co) October 12, 2026

Revuelo en el mundo causó, también, que quedó ratificada la gran amistad entre el británico Chris Froome y Nairo. De rivales en la carretera, en una inolvidable época del ciclismo internacional, a amigos de la vida.

Alberto Contador y Purito Rodríguez fueron otros de los ciclistas que acompañaron a Nairo en su despedida oficial del ciclismo profesional. Ellos también vivieron la fiesta junto a Carlos Vives.

El palmarés de Nairo Quintana

Nairo pone punto final a su carrera profesional con 36 años, y empezó a sus 19. Desde muy joven dejó ver que nació para montar en bicicleta, y después llenó de gloria al país con triunfos en etapas y títulos de primer nivel.

“Cuando él tenía 15 años le compré una bicicleta como medio de transporte escolar. Luego, un gran amigo mío, aficionado al ciclismo, me dijo: ‘ese chino, desde el primer pedalazo que dio, se le ve que tiene un porte de profesional’”, le dijo Luis Quintana, papá de Nairo Quintana, a As Colombia.

🚲 ⁠"La primera bicicleta que le regalé a Nairo me costó 380 mil pesos" 🗣️ Luis Quintana, papá de Nairo, habló con @cesaralo para #ASColombia en la previa del Gran Fondo de Nairo Cartagena 2026 #EntrevistAS https://t.co/DQdIA2CYZ7 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 10, 2026

El resto, es historia. Los triunfos más importantes que deja Nairo Quintana, tras su retiro, son:

Giro de Italia 2014

Vuelta a España 2016

Tirreno Adriático 2015 y 2017

Volta a Cataluña 2016

Tour de Romandía 2015

Eso, sin contar los tres podios que ocupó en el Tour de Francia (2013, 2015 y 2016), además de las victorias de etapa y las camisetas de mejor joven, y campeón de la montaña, en La Grand Boucle.