Han acabado los rumores y las especulaciones de un posible retiro de Egan Bernal.

El equipo que lo ha mantenido desde hace más de cinco años en sus filas anunció que “se enorgullece en confirmar que Egan Bernal ha firmado un nuevo contrato con el equipo”.

“Extendiendo una colaboración que comenzó en 2018 y que ha brindado múltiples victorias, incluyendo dos triunfos en grandes vueltas”, resaltan los triunfos que ha conseguido vistiendo dicha camiseta.

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El nacido de Zipaquirá dio sus primeras declaraciones luego de haber alcanzado el acuerdo para mantenerse como corredor del INEOS. Allí resaltó la importancia del respaldo que le han dado en las victorias y momentos complejos como lo fue su accidente.

“Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores y en los más difíciles momentos de mi carrera”, agradeció.

“Después de un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de construir la próxima temporada con el equipo”, avisó para el año siguiente.

Egan Bernal Foto: @century21fr

“Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas”, concluyó Bernal, esperanzado en destacar como en años pasados durante el 2027.

Llama la atención que en el anuncio no se especifique por cuánto tiempo es la firma de dicho nuevo vínculo entre INEOS y Bernal.

Se especula que el acuerdo sería en principio por un año, nada más. Una vez concluya dicho periodo, se evaluaría su rendimiento para determinar si se extiende por un nuevo periodo más extenso.

Despejó dudas sobre su retiro

Hace unas seis semanas, Arley Bernal emitió un comunicado oficial en el que confrontó las versiones de un supuesto retiro.

El corredor colombiano informó que su temporada 2026 acabó en el Tour de Francia y la idea era tener un tiempo prolongado de desconexión para preparar el año siguiente.

“Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, reveló sobre las sensaciones que mantenía.

“He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, añadió.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental, y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia. Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”, acabó dando varias pistas sobre un deseo firme de seguir corriendo al más alto nivel.