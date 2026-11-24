Deportes Tolima y Junior de Barranquilla están trabajando para la construcción de la nómina de 2027. Ambos quedaron eliminados de los cuadrangulares y tienen tiempo de sobra para planificar lo que será la próxima temporada, mientras sus rivales se disputan el título de diciembre.

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De acuerdo al periodista colombiano Felipe Sierra, sobre la mesa hay la posibilidad de hacer un trueque de jugadores. “Junior ofertó al Tolima dinero + Jannenson Sarmiento por Junior Hernández y Bryan Rovira”, apuntó en su cuenta de X.

La propuesta habría sido bien recibida por los futbolistas del conjunto pijao, quienes estarían de acuerdo en cambiar de aires. Sin embargo, la opinión de uno de los implicados tiene la firma del acuerdo en lista de espera.

“Hay acuerdo entre clubes, pero la operación está frenada porque Sarmiento no aceptó las condiciones del pijao. Hernández y Rovira ya dieron su aval al tiburón. Ahora, buscan soluciones”, agregó.

¿Quién es Jannenson Sarmiento?

Jannenson Sarmiento, la pieza clave para que el trueque se haga realidad, tiene contrato con el Junior de Barranquilla hasta diciembre de 2028. El volante ofensivo llegó procedente de Unión Magdalena a principios de 2026 y, aunque fue campeón en el primer semestre, no colmó las expectativas de la dirigencia.

Con Alfredo Arias solía tener minutos de sobra; sin embargo, tras la salida del estratega uruguayo y el nombramiento de Sebastián Viera perdió protagonismo en el equipo titular.

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Sarmiento hace parte de la lista de jugadores a los que Junior les está buscando equipo para 2027. En principio se proyectaba su salida en condición de préstamo, eso hasta que apareció la posibilidad de enviarlo al Tolima como parte de pago por Junior Hernández y Bryan Rovira.

El futbolista de 27 años ha jugado 30 partidos oficiales con la camiseta del conjunto tiburón y su balance está lejos de lo esperado: apenas ha marcado un gol en 1274 minutos de juego.

Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Cristian Barrios celebrando la victoria de Junior. Foto: Colprensa

Junior está en reconstrucción

Es por esas estadísticas que le están buscando donde continuar su carrera. Por lo pronto seguirá entrenando en la sede de Junior bajo las órdenes de Jorge Bava, quien fue presentado el lunes como nuevo DT en propiedad.

El uruguayo piensa hacer una barrida que ya ha cobrado el contrato de cinco jugadores: Juan David Ríos, Jefferson Martínez, Yimmi Chará, Harold Rivera y Teófilo Gutiérrez. El único que continuará ligado al equipo es Edwin Herrera, que está lesionado de gravedad y su vínculo se renovará automáticamente hasta que tenga el alta médica.

El resto de la plantilla será evaluada por Bava durante los trabajos de pretemporada que empiezan este mismo sábado tras realizar los exámenes médicos.