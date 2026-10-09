Froome calificó su competencia con Nairo Quintana en Europa y le dejó un mensaje a Colombia

Nairo Quintana sigue en modo despedida del ciclismo profesional y el Giro de Emilia se vistió de gala para su retiro tras varias temporadas de triunfos que le sirvieron para reabrir las puertas de Colombia en Europa. Ahora, le llegó el momento de compartir con sus amigos y fanáticos en un gran evento en la ciudad de Cartagena.

El pedalista boyacense se alista para una prueba de carácter amistoso con varios de sus colegas, rivales, amigos y fanáticos que ya se instalan en Cartagena. Uno de ellos es Chris Froome, reconocido ciclista británico que tuvo como gran rival a Nairo Quintana en sus mejores años en el Tour de Francia.

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Froome no lo pensó dos veces y confirmó su presencia. La cita es en el Gran Fondo de Nairo Quintana, una competencia que los principales deportistas y aficionados realizan para medirse a sí mismos e imponer nuevos resultados, mucho más con el pedalista boyacense como gran anfitrión.

La edición 2026 será especial, en medio del retiro de Nairo del profesionalismo. Esta tiene como epicentro la ciudad de Cartagena, afectada este 9 de octubre con un fuerte sismo.

Froome, apenas aterrizó en la Ciudad Amurallada, se encontró con Quintana y le dio un gran abrazo y un fraternal saludo.

¡Chris Froome llega a La Heroica! Una figura mundial del ciclismo aterriza en Colombia para ser parte de una experiencia que promete quedar en la historia del Gran Fondo Nairo. 🤩🇨🇴👏 https://t.co/fCQblO92v1 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 9, 2026

“Estoy muy orgulloso de estar aquí, muy feliz de estar en esta ocasión, una gran ocasión para Nairo y para poder compartir este momento especial con él y con tantos fanáticos aquí en Colombia”, dijo Chris Froome en Cartagena.

Luego, soltó una frase con la que califica su competencia con Nairo y le recordó a Colombia que lo hecho por el boyacense lo catapulta entre los mejores de Colombia: “Lo que él hizo va a quedar por siempre en la historia”.

Todo listo para el Gran Fondo Nairo Quintana

Los días 10 y 11 de octubre, la Ciudad Amurallada se vestirá de ciclismo con la presencia de Nairo Quintana, Chris Froome y sus amigos, recordando que el boyacense dejó huella en el deporte en el país y se convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia.

Chris Froome (izq.) llega a Cartagena para el Gran Fondo de Nairo Quintana 2026. Foto: Alcaldía de Cartagena

Hoy, 9 de octubre, los participantes fueron citados para la entrega de los kits y hay una feria comercial y una activación de la marca Mundo Nairo.

El sábado, 10 de octubre, se realizarán las pruebas de running desde los 5 kilómetros hasta los 21 km. También se desarrollarán las pruebas MTB por los alrededores del Castillo de San Felipe y el circuito infantil. Se tiene planeado un conversatorio en el Centro de Convenciones de Cartagena con Nairo Quintana y premiaciones.

🚴‍♂️🤝 ¡Dos leyendas del ciclismo, un abrazo que revive grandes historias! Nairo Quintana recibió a Chris Froome en Cartagena, en un emotivo reencuentro entre dos corredores que protagonizaron grandes duelos en el Tour de Francia y otras competencias internacionales. 🇨🇴🇬🇧 https://t.co/ovMvJvL6Xq — Tribuna Deportiva (@LaTribunaVcom) October 9, 2026

El domingo, 11 de octubre, será la gran competencia de fondo de ciclismo de ruta, que tendrá 186 kilómetros de recorrido y pasará por municipios como Turbaco, Arjona, Mahates, Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento y San Estanislao, Bolívar.

Además de Chris Froome, otras figuras como Alberto Contador y Rigoberto Urán se darán cita. Asimismo, se entregarán los premios y está programado un concierto de cierre a cargo de Carlos Vives.