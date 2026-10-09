Nairo Quintana se despide del ciclismo con un gran fondo en Cartagena. Así se vivirá esta fiesta

El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena se convirtió en la pasarela de algunas de las figuras más importantes del ciclismo mundial, que estarán en la Ciudad Amurallada para darle una despedida triunfal al corredor más importante de la historia del país en el Gran Fondo Nairo Fest 2026, una cita que se extenderá hasta el domingo 11 y que reunirá competencias, actividades recreativas y espacios para los aficionados.

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Entre los deportistas que arribaron estuvieron el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021; el británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia y eterno rival de ‘Nairoman’, Rigoberto Urán, y los españoles Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Alberto Contador.

Este evento será el punto final de la trayectoria de Quintana, ganador de un Giro de Italia, una Vuelta a España, decenas de carreras y el subcampeonato del Tour de Francia, además de ser el mejor colombiano ubicado en la historia del ranking UCI, siendo cuarto del mundo en 2016 y un referente absoluto en América Latina.

Egan Bernal destacó la influencia que Nairo tuvo en su carrera. “Fue inspiración mía, lo que él hizo va a quedar por siempre en la historia”, afirmó el campeón del Tour de Francia 2019 durante su llegada a la capital bolivarense.

La bienvenida en el aeropuerto incluyó una presentación del grupo folclórico Proyecto 40, ganador de la convocatoria de estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena ‘La Fiesta que nos Une 2026’. La actividad contó con el acompañamiento del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, el IPCC y Corpoturismo.

El encuentro espera reunir a 10.600 participantes de 21 países: 6.900 ciclistas, 3.100 corredores, 300 niños en Nairo Kids y otros 300 participantes de ciclismo de montaña. Además, se proyecta la llegada de más de 20.000 visitantes a Cartagena y Bolívar durante el fin de semana.

La programación contempla la apertura de Mundo Nairo en el Centro de Convenciones, con actividades culturales, charlas y encuentros con deportistas. El sábado 10 de octubre se realizarán las carreras de running de 5, 10 y 21 kilómetros, junto con las pruebas de MTB y las actividades infantiles.

El domingo 11 será el turno de las modalidades Gran Fondo, Medio Fondo y Retador, cuyos recorridos conectarán Cartagena con varios municipios de Bolívar, entre ellos Turbaco, Arjona, Mahates y Villanueva. La agenda también incluye un concierto de cierre encabezado por Carlos Vives y La Provincia, acompañado por otros artistas.

‘Purito’ Rodríguez, quien está conociendo por primera vez la ciudad, quedó maravillado con el ambiente e invitó a los ciudadanos a acompañar las competencias que tendrán lugar el fin de semana.

La presencia de ciclistas de distintas generaciones y países convierte la cita en una oportunidad para acercar el deporte de alto rendimiento a los aficionados. Para Cartagena y Bolívar el evento también representa una apuesta por el turismo deportivo, al que se le ha dado un empuje importante en los últimos años, con eventos como los Ironman, carreras de atletismo y competencias nacionales de diferentes modalidades.