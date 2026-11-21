Hoy, en distintos puntos del país se construyen pistas, canchas y complejos que buscan recuperar escenarios deteriorados, ampliar la oferta para niños y jóvenes y mejorar los espacios donde entrenan deportistas de alto rendimiento. En Valle del Cauca, por ejemplo, hay 37 obras previstas en 22 municipios, de las cuales 33 ya están contratadas. La lista incluye una pista de BMX freestyle en Buga, un coliseo de voleibol en Andalucía, escenarios para patinaje y canchas de fútbol, además de complejos multideportivos en Buenaventura, Ansermanuevo, Dagua y Alcalá.

“La infraestructura está inmersa tanto en escenarios de alto rendimiento como en escenarios recreativos y formativos”, resumió Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle. Entre las fuentes de financiación están la Tasa Pro Deporte, el impuesto vehicular y otras rentas destinadas al sector.

En Antioquia, el plan para 2026 contempló la intervención de 261 escenarios en 114 municipios, con una inversión superior a 215.000 millones de pesos y recursos provenientes de la Tasa de Seguridad, una renta que permite llevar obras de infraestructura a diferentes municipios. Atlántico también tiene un proyecto de gran escala: en Puerto Colombia se desarrolla un distrito deportivo de 26.249 metros cuadrados, con una inversión de 28.400 millones de pesos. La financiación viene de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Obras que cambian el mapa

En Tausa, Cundinamarca, se adelanta la construcción del Estadio Municipal Rodolfo Ortiz, con una inversión territorial de 2.800 millones de pesos. El escenario tendrá 7.600 metros cuadrados, capacidad para 460 espectadores y se calcula que beneficiará a unos 400 jóvenes.

Huila lleva otra de sus obras a Campoalegre. La Villa Deportiva tiene una inversión superior a 2.600 millones de pesos provenientes de recursos territoriales. Por su parte, en Norte de Santander, el Coliseo Toto Hernández, en Cúcuta, recibió una intervención de 5.000 millones de pesos. La obra busca recuperar condiciones que permitan ampliar su uso.

Complejo Deportivo del municipio de la Matanza - Santander. Foto: Secretaría de Infraestructura de Santander

En Tolima se realiza una inversión de 22.000 millones de pesos en varios escenarios de la Unidad Deportiva Calle 42, en Ibagué. Aquí están incluidos el Coliseo Enrique Triana Castilla, el Coliseo de Gimnasia y un espacio para multideportes. Boyacá también lleva recursos a los municipios: en Nobsa se adelanta un polideportivo con una inversión superior a 5.836 millones de pesos.

Según Miguel Fernando López, gerente de Indeportes Boyacá, el proyecto incluye una cancha multipropósito, escenario, cafetería, baterías sanitarias y zona para voleibol playa.

Algo similar sucede en Santander, donde la prioridad está puesta en adecuar escenarios que ya existen. Uno de los proyectos corresponde a la Unidad Deportiva Alfonso López, en Bucaramanga. Para su adecuación, se asignaron más de 1.037 millones de pesos, con recursos provenientes de la Tasa Pro Deporte y otra renta destinada a este tipo de obras.

Jesica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, explicó que el propósito es impactar las siete provincias del departamento: “Hemos enfocado esas inversiones en mejorar los escenarios desde las cubiertas para que el confort en el uso del escenario deportivo sea mejor para los jóvenes que practican estos deportes”.

En Magdalena, los proyectos tienen una escala distinta, pero responden a lo mismo: contar con escenarios adecuados en municipios apartados. En Chibolo se construye una pista de patinaje y en Aracataca se desarrolla otra intervención similar: las dos obras rondan los 10.000 millones de pesos. Además de estas pistas, la bolsa contempla otras 14 intervenciones entre canchas de barrio y placas multideportivas. Tres ya fueron recuperadas y entregadas.