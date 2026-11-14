El Atanasio Girardot se prepara para una renovación histórica: más de $750.000 millones para proyectar la ciudad al mundo

La apuesta por modernizar el estadio Atanasio Girardot cumplió un nuevo hito con la culminación del desmonte de la cubierta de la tribuna occidental, paso fundamental para la transformación de este emblemático escenario de Medellín, que quedará en óptimas condiciones y con todos los estándares necesarios para albergar grandes eventos. El proyecto, además, avanza hacia la licitación de las obras de modernización y construcción del tercer nivel.

Para retirar la estructura, los equipos técnicos cortaron y desmontaron la losa, las vigas principales, cuatro riostras y ocho codos, con apoyo de grúas telescópicas. Las labores se coordinaron con la operación diaria del estadio, sin afectaciones ni suspensión de eventos. La cubierta ocupaba 2.338 metros cuadrados, de los cuales se retiraron 1.930; los 408 restantes, correspondientes al sector del Puesto de Mando Unificado (PMU), permanecerán en su lugar.

Al concluir el desmonte, se retiró el cerramiento y se despejó la vía de servicio, que volvió a estar disponible para quienes practican deporte en la zona. Esta etapa generó 122 empleos, “lo que demuestra el componente social de estas obras, con la inclusión de oportunidades a los habitantes”, precisaron desde la Alcaldía de Medellín.

Con una inversión de más de 750.000 millones de pesos, la renovación del Atanasio Girardot es uno de los proyectos estratégicos de la administración distrital. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reiteró que “la ciudad tendrá el estadio que se merece, un escenario de talla mundial”. La transformación aumentará la capacidad de 45.200 a 60.000 espectadores; dejará espacios más cómodos, seguros y accesibles; renovará 53.000 metros cuadrados de espacio público, y se instalará nueva silletería, fachada renovada, pantallas y tecnología de punta.

Ahora el proyecto se encamina hacia la licitación de las obras de modernización y de construcción del tercer nivel. Según el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López, ya están listos los planos, la licencia, el presupuesto, los pliegos definitivos y los estudios y diseños.

En ese contexto, la apertura formal de la licitación depende de la culminación del patrimonio autónomo mediante una fiducia, mecanismo que garantizará la transparencia en la inversión de los recursos durante la construcción y la operación. La EDU, en paralelo, adelanta la selección de la interventoría.

Este proyecto se estructuró mediante una asociación pública entre el Inder y la EDU, que define las responsabilidades de financiación, modernización, construcción, aprovechamiento, operación y mantenimiento. El modelo busca asegurar la sostenibilidad, la viabilidad y la rentabilidad del escenario a largo plazo, sin que deje de ser un espacio público.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo distrital e incorpora estándares de calidad, niveles de servicio e indicadores de desempeño, además de seguridad jurídica al proyecto. “Se trata de un modelo de concesión público-pública único en el país, que permitirá que el estadio siga siendo ciento por ciento público”, concluyeron desde la Alcaldía de Medellín.

Pista de BMX en el Gran Parque Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

El Gran Parque Medellín

El tradicional parque Juan Pablo II también avanza hacia una nueva etapa. Muy pronto será el Gran Parque Medellín, un espacio pensado para que el deporte, la recreación y la naturaleza convivan en un mismo lugar.

Las obras de renovación de la Unidad Deportiva María Luisa Calle están en 99 por ciento de avance y ya se entregó la pista Mariana Pajón, mientras se prepara la construcción del nuevo complejo acuático, con piscinas olímpicas, lagunas y playas artificiales y nuevos espacios para que miles de familias disfruten de uno de los parques urbanos más importantes del país. Con una inversión de 223.000 millones de pesos, esta obra recupera un lugar emblemático y lo proyecta hacia el futuro.

Escenarios deportivos se llenan de vida

La transformación también se vive en los barrios. Medellín tiene 1.044 escenarios deportivos, 700 de ellos recibidos por la actual administración en condiciones de deterioro y abandono total. Hoy, más de 440 ya han sido renovados, lo que ha permitido que miles de personas vuelvan a encontrarse alrededor del deporte.

Esta renovación histórica incluye 50 canchas sintéticas, 109 polideportivas, 98 gimnasios al aire libre, pistas de atletismo como la Alfonso Galvis, canchas de hockey y pádel, además de la intervención en piscinas y fuentes interactivas.

Todo este nuevo capítulo está respaldado por una inversión superior a los 180.000 millones de pesos, consolidando espacios completamente gratuitos para fomentar la salud, el encuentro comunitario y el bienestar de las familias en los barrios.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.