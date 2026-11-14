Especiales Editoriales
Medellín para la gente: así avanza el ambicioso plan de renovación urbana que le cambiará la cara a la ciudad
Con una inversión que supera los 8 billones de pesos y más de 1.800 obras ejecutadas y en marcha, la Alcaldía avanza en una de sus apuestas más ambiciosas de transformación urbana. Parques, megacolegios y proyectos estratégicos hoy toman forma en las comunas y corregimientos.
14 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m.
Medellín se transforma
En las comunas y los corregimientos de la ciudad, la Alcaldía de Medellín adelanta obras millonarias para fortalecer la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Descúbralas aquí.
Medellín para la gente
Con una inversión que supera los 8 billones de pesos y más de 1.800 obras ejecutadas y en marcha, la Alcaldía avanza en una de sus apuestas más ambiciosas de transformación urbana. Parques, megacolegios y proyectos estratégicos hoy toman forma en las comunas y corregimientos