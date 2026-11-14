Cuatro hipopótamos cruzaron la autopista Medellín-Bogotá durante la noche y estuvieron a punto de provocar un accidente de tránsito con varios vehículos que circulaban por este corredor vial.

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El momento quedó registrado en un video que comenzó a difundirse en redes sociales. En las imágenes se observa a los cuatro ejemplares desplazándose sobre la carretera, mientras una tractomula y un vehículo particular se aproximaban al lugar. La aparición de los animales obligó a los conductores a reaccionar para evitar una colisión.

Uno de los momentos de mayor tensión se presentó cuando el vehículo de carga pesada tuvo que frenar ante el paso de los hipopótamos. La maniobra permitió evitar que la tractomula los arrollara y que se produjera un siniestro en este tramo de la vía.

De acuerdo con los reportes conocidos, los animales salieron ilesos y no se registraron daños en los automotores.

El hecho se presentó en las inmediaciones de los parques temáticos Hacienda Nápoles, una zona de Antioquia donde la presencia de estos mamíferos es conocida por habitantes y viajeros. Sin embargo, su aparición sobre una carretera nacional representa un riesgo para quienes se movilizan por el sector, especialmente durante las horas de la noche.

La autopista Medellín-Bogotá es un corredor de conexión importante para el transporte de pasajeros y mercancías. Por allí circulan diariamente automóviles particulares, buses y vehículos de carga pesada, por lo que encontrarse repentinamente con animales de gran tamaño puede ocasionar situaciones de peligro.

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La presencia de estos animales en el Magdalena Medio está relacionada con los ejemplares que fueron llevados décadas atrás a la Hacienda Nápoles, propiedad que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar.

Después de su introducción en el país, los hipopótamos comenzaron a reproducirse y algunos se dispersaron por diferentes zonas de la región. Con el paso del tiempo, la población aumentó y los animales ocuparon territorios cercanos a ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua.

Los animales aparecieron durante la noche en un tramo de la vía que comunica a Medellín con Bogotá. Foto: Colprensa

Esta expansión ha hecho que su presencia sea cada vez más frecuente en municipios como Puerto Triunfo. Además de los efectos que pueden generar sobre los ecosistemas, los desplazamientos de los ejemplares han ocasionado encuentros con habitantes, trabajadores del campo y conductores.

Los hipopótamos son animales de gran tamaño. Los adultos pueden superar una tonelada de peso, una característica que convierte cualquier choque con un vehículo en un posible accidente de gravedad. Aunque suelen permanecer cerca del agua, también recorren largas distancias por tierra y pueden atravesar caminos y carreteras.