Rescatan en Cúcuta a odontólogo secuestrado por el que exigían $100 millones; hay tres capturados

En una operación del Gaula de la Policía Nacional fue rescatado en Cúcuta el odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado el viernes 13 de noviembre y por cuya liberación exigían 100 millones de pesos.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó el éxito del operativo y la captura en flagrancia de tres presuntos implicados, entre ellos un taxista y dos custodios.

“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este resultado. ¡En Colombia no vamos a permitir que los criminales secuestren, extorsionen y aterroricen a nuestra gente!“, señaló el mandatario.

Aunque los captores se identificaron inicialmente ante la familia como miembros del Tren de Aragua, las autoridades investigan si pertenecen a dicha estructura o usaban su nombre para intimidar.

“Según lo denunciado por el padre del odontólogo, los secuestradores se identificaron como integrantes del grupo narcoterrorista Tren de Aragua”, manifestó el jefe de Estado, quien entregó detalles del operativo.

En el procedimiento se incautaron una pistola calibre 9 mm, munición, celulares y el taxi usado en el hecho. El mandatario colombiano reafirmó su postura de combatir con firmeza el secuestro y la extorsión.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para su respectiva legalización de captura y judicialización ante un juez de control de garantías.

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El presidente De La Espriella también confirmó en las últimas horas la captura de dos presuntos integrantes del frente Iván Díaz, identificados con los alias de Araña y Mary, quienes estarían vinculados al atentado del pasado 31 de octubre en Algeciras, Huila, que dejó dos uniformados muertos.

Alias Araña presuntamente se desempeñaría como explosivista y coordinador de zona. De acuerdo con las investigaciones, este hombre estaría vinculado al acondicionamiento de la motocicleta utilizada en el atentado terrorista perpetrado el pasado 31 de octubre en Algeciras.

Por su parte, alias Mary presuntamente habría realizado labores de observación y seguimiento a las rutinas de los uniformados, aprovechando su cercanía comercial con el lugar donde ocurrió el atentado, para suministrar información de interés a esta estructura criminal.

“¡El asesinato de nuestros héroes no quedará impune! Mi reconocimiento a la Policía Nacional y a la Fiscalía por este importante resultado. Seguiremos persiguiendo a los responsables de este crimen hasta llevarlos ante la justicia. ¡No habrá impunidad ni refugio para los narcoterroristas que atenten contra nuestros soldados, policías y ciudadanos!“, señaló De La Espriella.