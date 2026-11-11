Polémico comerciante capturado en Cúcuta fue la ficha clave de Gustavo Petro en creación de la zona Franca del Zulia

En marzo de este año, luego de una visita de delegados del gobierno de Gustavo Petro a Venezuela, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció, con bombos y platillos, la creación de la primera Zona Franca binacional para fortalecer la integración económica entre ambos países.

El lugar elegido para el funcionamiento de esa zona franca fue el municipio de El Zulia, donde se anunció desde 2024 la construcción del complejo agroindustrial Refinorte, el mismo que le da nombre a esa zona de régimen especial y que promete ser el más grande de América Latina.

SEMANA conoció un documento de Mincomercio que certifica a Refinorte como una de las 110 zonas francas del país, la segunda en Norte de Santander.

Fue creada bajo la resolución No. 0519 del 26 de marzo de este año con el nombre de Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinadora Del Norte – Refinorte S.A.S.

El líder de ese proyecto y ficha clave del gobierno Petro, no solo en la creación de la zona franca sino en las relaciones para negocios con empresarios venezolanos, es el polémico comerciante cucuteño Arvey Duque Villamizar, capturado ayer tras ser señalado de lavado de activos.

Empresario cucuteño Arvey Duque Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Lourdes Molina / API

Duque Villamizar, quien se presenta como el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte, es además el presidente de la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial).

Desde allí, asegura él mismo, “articula la voz del sector productivo ante el Estado y los medios en temas de seguridad, formalización y desarrollo de frontera”.

De hecho, a finales de 2024 fue condecorado por la Seccional de Investigación Judicial de la Policía de Cúcuta y se le vio en medios de circulación nacional hablando de Refinorte como una apuesta comercial de gran envergadura para la frontera.

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El 7 de febrero de 2025, fue invitado a una audiencia pública territorial que la Cámara de Representantes hizo en Norte de Santander, en la que habló sobre el papel en la construcción de oportunidades para el desarrollo del Catatumbo, desangrado desde entonces por una guerra sin descanso entre el frente 33 de las disidencias y el ELN.

Un mes después, el 18 de marzo, apareció en el centro de la Cuadragésima sexta Asamblea Anual de la Cámara Colombo venezolana realizada en Bogotá, destacado entre una treintena de empresarios y líderes de ambos países.

Y el 2 de agosto de ese mismo año, emprendió una visita a medios en Cúcuta para hablar de la integración binacional que meses después anunciaría el gobierno Petro.

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En una entrevista que dio a Radio Uno, se refirió a una reunión de socialización a la que según él asistieron un día antes más de 1.500 empresarios, emprendedores y comerciantes de Norte de Santander en la que se habló de la creación de esa zona binacional.

Sin embargo, admitió él mismo, a la importante reunión no asistieron ni el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, tampoco el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y mucho menos el presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, Sergio Castillo.

En ese encuentro estuvieron a su lado César Pachón, entonces director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Manuel Chacón, el director de Integración Económica de Mincomercio.

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Con ellos, dijo Duque Villamizar, hablaron sobre cómo superar las restricciones del sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) con el que Estados Unidos bloqueó operaciones financieras al gobierno de Nicolás Maduro.

“Precisamente en ese tema es que se va a trabajar en estas mesas, ayer lo hablábamos con el doctor Manuel Chacón, que es el delegado del Ministerio de Comercio en estas mesas, por parte de los dos gobiernos, y en las cuales van a incluir a algunos de los gremios y empresarios y asociaciones de este país; vamos a trabajar en el tema del código Swift para el pago a nuestras importaciones y exportaciones”, dijo.

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Las primeras informaciones que se conocieron ayer, luego de que fuera ingresado esposado al búnker de la Fiscalía de Cúcuta, refieren que Duque Villamizar fue denunciado por personas que invirtieron en ese gran proyecto de refinería en la región, y a los cuales presuntamente, habría estafado. Algunos, incluso, lo señalan de presuntamente haber construido su capital con recursos provenientes de Venezuela.

Aún no se conoce un comunicado oficial por parte del polémico empresario, sin embargo, Corpoindustrial, la agremiación que preside, emitió un comunicado en el que asegura que “se trata de un malentendido” y que espera “pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.