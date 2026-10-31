Más de 500 soldados llegaron para reforzar la seguridad de Cúcuta y su área metropolitana

El Ejército Nacional confirmó este sábado, 31 de octubre, la llegada de cerca de 500 soldados que reforzarán la seguridad de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, tras la ola de violencia que se vive en la región.

Primeras imágenes de la militarización en Cúcuta tras la orden de Abelardo De La Espriella

Se trata de hombres del Batallón de Despliegue Rápido N.° 28 que, en el marco de la Campaña Militar y Policial Esparta, se desplegará en la subregión del Catatumbo, como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno nacional.

Los uniformados, entrenados y debidamente equipados, fortalecerán el dispositivo operacional en esta región, con el propósito de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales.

La estrategia operacional se da en el marco de la orden que impartió el presidente Abelardo De La Espriella, quien pidió militarizar Cúcuta ante los recientes hechos de violencia. La medida será temporal y estará acompañada de una estrategia liderada por las Fuerzas Militares y la Policía.

“Cúcuta no está sola. A los nortesantandereanos les envío un mensaje claro y contundente: no vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias”, expresó el primer mandatario tras los hechos de violencia que se presentaron esta semana en la ciudad.

Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Cúcuta

De La Espriella les encargó a los comandantes una misión: que usen todas las herramientas del Estado para recuperar el orden público en Cúcuta, afectado por la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales.

“He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía”, agregó.

Las primeras imágenes de la presencia de uniformados del Ejército Nacional de Colombia en la ciudad de Cúcuta comenzaron a divulgarse este jueves, 29 de octubre, evidenciando el inicio de las operaciones militares en el casco urbano y la línea fronteriza con Venezuela.

Los registros fotográficos y de video captaron el ingreso y el posicionamiento de las unidades castrenses en puntos estratégicos de la capital de Norte de Santander.

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Dicha movilización responde directamente a la instrucción impartida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de decretar la militarización temporal de la ciudad para contener la crisis de seguridad local. Las primeras imágenes captaron el despliegue de uniformados del Ejército en las calles y la frontera de Cúcuta.

La secuencia audiovisual deja ver el reforzamiento de la seguridad en una franja territorial impactada por las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que recientemente perpetraron un ataque con dron explosivo en el Catatumbo que dejó tres civiles heridos.