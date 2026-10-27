Destapan en vivo qué hay detrás de la grave crisis de seguridad en Cúcuta: “Así suene trillado”

Al menos cuatro policías y tres civiles heridos dejó una explosión en Cúcuta esta mañana de martes, 27 de octubre, en inmediaciones del puente Francisco de Paula Santander, cerca de las instalaciones de la Dian.

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Además de ese atentado terrorista, este lunes fue asesinado Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Cúcuta. El crimen se registró en el Anillo Vial Occidental, en inmediaciones del corregimiento El Pórtico.

En El Debate de SEMANA, el excongresista Carlos Fernando Motoa dijo qué hay detrás de la grave crisis de seguridad en Cúcuta.

“Lo que ocurre en Cúcuta y Norte de Santander es consecuencia y hay que repetirlo, de lo que viene sucediendo en otras regiones del país, como el Valle del Cauca. Está ligado a unas causas estructurales que son la cultura de la ilegalidad, alianzas entre actores políticos y grupos criminales, llámese ELN, Clan del Golfo, disidencias de las Farc o ejércitos de narcotraficantes”, dijo Motoa.

Además, el excongresista recalcó en El Debate de SEMANA que, “así suene trillado”, todo está ligado a la “fracasada” llamada paz total que llevó a cabo el gobierno del expresidente Gustavo Petro con algunas organizaciones criminales.

“También tiene una consecuencia, así suene trillado, que se generó a raíz de la fallida política de paz total, que es lo que está sufriendo Norte de Santander y Cúcuta, el abandono en materia de seguridad durante cuatro años en el gobierno de Gustavo Petro. También tiene relación directa con la falta de control de dominio territorial en la frontera con Venezuela. Eso ha hecho propicio, caldo de cultivo, para que las organizaciones dominen de manera muy constante la conformación, el contexto departamental”, agregó.

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En tal sentido, Motoa hizo un llamado al Gobierno nacional para que implemente una medida excepcional de estado de conmoción interior.

“Se requiere porque está en amenaza permanente en Norte de Santander, no solo el derecho a la vida, sino a la libre locomoción, derecho al trabajo. Recordemos que Cúcuta es una ciudad emprendedora. Hace pocos meses lamentábamos y recordábamos la muerte del periodista Cristian Herrera. Casi semanalmente hay atentados terroristas en Cúcuta y otros municipios de Santander, homicidios constantes a líderes sociales. Es una radiografía donde tiene que intervenir directamente el Estado. No como el estado de conmoción de Gustavo Petro, que como todo lo de ese gobierno fue improvisado y que fue generado por la misma falta de acción, por omisión en las acciones para contener a estos grupos criminales”, aseveró Motoa en El Debate de SEMANA.