Se conoce el motivo por el que Miguel Castellanos iba sin escolta en el momento del ataque: fue asesinado a disparos en Cúcuta

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad lo que hay detrás del crimen de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y exsecretario de Gobierno.

Los detalles desconocidos del asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta

El hecho se perpetró en la noche de este lunes, 26 de octubre, en el anillo vial occidental, en el barrio El Pórtico.

De acuerdo con información conocida por SEMANA, una moto golpeó el carro en el que iba el político, por lo que este se bajó para hablar con el conductor y fue en ese instante que recibió varios impactos de bala.

Para ese momento, según se ha informado, la víctima iba sin escoltas, lo que facilitó el ataque en su contra. George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, explicó el motivo por el que el precandidato a la Alcaldía no contaba con su esquema de seguridad.

Miguel Castellanos, asesinado en Cúcuta. Foto: Redes sociales

“Él se encontraba en otra ciudad de Colombia, se trasladó porque tiene un hermano que está hospitalizado y hoy lo tenían que intervenir quirúrgicamente. Entonces él vino a ponerse al frente de esta situación, dejó su escolta en el lugar en el que estaba, los trasladó por tierra y él viajó en avión”, indicó el funcionario en diálogo con la emisora Blu Radio.

Cuando se presentó el ataque, el exsecretario de Gobierno iba acompañado de su hijo, quien lamentablemente presenció todo el atentado. “Él iba solo con su hijo, obviamente tuvo que trasladarse por vía aérea y su escolta venía por tierra”, insistió.

Asesinaron a Miguel Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta

Quintero aseguró que, desde su perspectiva, se trató de un hecho premeditado y que fue organizado por parte de los asesinos, aunque dejó en claro que esta información tendrá que ser confirmada por parte de las autoridades que investigan el caso.

Asimismo, precisó que Castellanos se encontraba por esta vía, que es muy oscura, debido a que vive muy cerca de allí. “El hijo es un menor de edad, ya está con su familia en medio de la situación bastante compleja”, complementó.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad cómo se presentó todo el crimen y quiénes están detrás del mismo.