Ofrecen millonaria recompensa por asesinos de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta

Las autoridades de Cúcuta y del departamento Norte de Santander ofrecieron una millonaria suma de dinero para tratar de identificar y dar con los responsables del asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de esa ciudad.

El Departamento de Policía de Cúcuta dispuso de un equipo especializado de Policía Judicial para investigar lo sucedido.

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo que, en articulación con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este homicidio.

“La ciudadanía puede aportar información a través de la línea 123 bajo absoluta reserva”, manifestó.

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta que fue asesinado. Foto: Tomada de redes sociales

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, rechazó lo sucedido y calificó el crimen como un acto cobarde:

“¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander. He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen.

“Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor.¡QUE LO TENGAN CLARO LOS CRIMINALES: EN COLOMBIA NO HABRÁ ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia".

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El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, también se pronunció:

“Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida.

“Rechazamos de manera contundente este acto de violencia. Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen. La defensa de la vida debe unirnos a todos los nortesantandereanos. Paz en su tumba”.

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Al rechazo se sumaron desde el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hasta senadores como Alejandra Omaña y Alejandro Chacón Camargo, oriundos de esa región.

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“Ya no se sabe quién sigue, vivimos en una zozobra diaria bajo la ley del silencio, con muchos amenazados, como es mi caso, que casi no pude salir en campaña al Senado por tantas amenazas por advertir desde el Congreso esta situación de nuestra ciudad .Me une una amistad cercana de hace muchos años con Jairo Castellanos, hermano de Miguel, quien hoy, desde una UCI por un infarto, seguramente está recibiendo esta trágica noticia. A la esposa de miguel, hijos, a su hermano Leandro y a toda su familia, mi más sentido pésame”, dijo Chacón.

Por su parte, Omaña se sumó a ese pronunciamiento: “Así es. Transitar Cúcuta es transitar con zozobra. Mi solidaridad con el concejal Leandro, con el exsenador Jairo, con sus familiares, amigos y cercanos. Qué tremenda impotencia y desazón produce esta realidad”.