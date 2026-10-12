La frase “Vaya y mire quién soy yo” se convirtió en uno de los momentos más comentados de un video que muestra al concejal de Cúcuta Carlos Dueñas enfrentándose con un joven trabajador en un supermercado.

La grabación se difundió en redes sociales y provocó cuestionamientos por el trato del funcionario hacia el empleado. Tras la controversia, el político reconoció su comportamiento y ofreció disculpas públicas.

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La confrontación quedó registrada en video

El episodio ocurrió la noche del sábado 10 de octubre en un establecimiento comercial de Cúcuta, Norte de Santander.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran una discusión entre el concejal, integrante del partido Centro Democrático, y un joven que trabajaba en el lugar.

Durante el altercado, Dueñas se dirige al empleado con expresiones ofensivas y le dice: “Vaya y mire quién soy yo, bobo, pendejo”.

En otro momento de la grabación se observa un contacto físico entre los dos hombres, incluido un empujón o golpe en el pecho, según los reportes publicados sobre el caso.

El joven responde y pide que la situación termine, mientras la discusión continúa.

Ante la escalada del enfrentamiento, un vigilante del establecimiento interviene para intentar separarlos y conducir al concejal hacia la salida.

Sin embargo, la confrontación verbal no termina de inmediato.

Mientras el guarda intenta controlar la situación, Dueñas continúa con los insultos.

El registro concluye con el vigilante advirtiendo que informará sobre lo ocurrido.

Carlos Dueñas reconoció los insultos y pidió perdón

Luego de la difusión del video, el concejal publicó un pronunciamiento en el que se dirigió a los habitantes de Cúcuta y reconoció su responsabilidad por lo sucedido.

“Hoy quiero dirigirme a la ciudad de Cúcuta para pedir disculpas por lo ocurrido en este supermercado de nuestra ciudad la noche del sábado 10 de octubre. Insulté, ofendí y empujé a un joven que estaba trabajando. Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”, manifestó.

El cabildante aseguró que también pidió perdón al trabajador involucrado, al personal de seguridad y a las personas que presenciaron el altercado.

En su mensaje, sostuvo que su cargo público no justifica el trato que tuvo hacia el empleado y que ninguna inconformidad puede convertirse en una razón para humillar a otra persona.

“No importa quién soy ni el cargo que ocupo actualmente, ni tampoco la inconformidad que me llevó a ello. Ninguna persona tiene derecho a humillar a otra”, expresó.

Concejal Carlos Dueñas reconoció los insultos y pidió perdón Foto: Captura de pantalla redes sociales

Dueñas también ofreció disculpas a la ciudadanía y reconoció que las controversias en las que ha estado involucrado pueden afectar la confianza de quienes lo eligieron para ocupar una curul en el Concejo de Cúcuta.

“No quiero justificarme ni pedir que se olvide lo sucedido, al contrario, quiero asumir mi responsabilidad y demostrar con hechos que puedo actuar de una manera diferente”, añadió.

Mientras tanto, las disculpas públicas de Carlos Dueñas se sumaron a la controversia desatada por los dos videos, uno del altercado y otro de su pronunciamiento posterior.