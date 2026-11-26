Una triste tragedia se presentó en una zona rural de Manaure, La Guajira, después de que tres menores de edad murieran ahogados en el territorio. De acuerdo con información preliminar, organismos de atención y socorro se dirigieron al sitio para recuperar los cuerpos.

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Al parecer, las víctimas serían tres hermanos que se encontraban bañándose en un jagüey, un depósito de agua conocido como El Pozo. Los niños habrían perdido la vida después de sumergirse en el lugar.

Los fallecidos serían dos niñas, de alrededor de 13 y 10 años, y su hermano menor, de apenas 8 años. El caso causa consternación en la población debido a la magnitud de lo ocurrido.

Los pequeños pertenecerían a la comunidad indígena wayuu de Ishorshimana. Según información conocida por medios locales, la emergencia se registró durante la tarde del miércoles 25 de noviembre.

Tras conocerse lo sucedido, habitantes de la comunidad se movilizaron para apoyar las labores de búsqueda, mientras se coordinaba la llegada de los organismos encargados de atender este tipo de situaciones.

Los cuerpos de los menores fueron hallados en horas de la noche. Foto: Captura redes sociales / API

La recuperación de los cuerpos se desarrolló en diferentes momentos. De acuerdo con los reportes de las autoridades que atendieron la emergencia, los cuerpos de las dos niñas fueron encontrados hacia las 4:30 de la tarde. Sin embargo, las labores continuaron en el jagüey para ubicar al menor de 8 años, cuyo cuerpo fue recuperado aproximadamente a las 7:00 de la noche.

En el procedimiento participaron integrantes del Cuerpo de Bomberos, la Personería y la Secretaría de Gobierno de Manaure, así como funcionarios de la oficina municipal de Asuntos Indígenas. También hubo articulación con la Secretaría de Asuntos Indígenas de La Guajira y líderes tradicionales de la comunidad.

La muerte de los tres hermanos generó profundo dolor entre sus familiares y los habitantes de Ishorshimana, quienes quedaron de luto por lo ocurrido. La tragedia también movilizó a las autoridades locales para acompañar a los allegados de los menores durante este difícil momento.

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De acuerdo con la información publicada por medios regionales, mientras se adelantan los rituales funerarios propios de su cultura, las instituciones mantienen el acompañamiento a la comunidad afectada.

Hasta el momento, la información conocida se concentra en las circunstancias de la emergencia y las labores de rescate. El caso deja una profunda tristeza en esta zona rural de Manaure, donde la comunidad enfrenta la pérdida de los tres menores.