Bogotá se alista para un cambio importante, desde este próximo 1 de diciembre de 2026, Empresas Públicas de Medellín (EPM) será el nuevo operador encargado del alumbrado de la ciudad durante los próximos diez años. Con esta llegada, la capital del país prevé un cambio en como se prestaba el servicio.

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Uno de los actores importantes dentro de este nuevo convenido será la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entidad que también estará encargada de liderar este cambio. Por esto, en dialogo con SEMANA el director de la UAESP, Armando Ojeda Acosta, dio respuesta a varias cuestiones sobre este cambio.

SEMANA: ¿Por qué se tomó precisamente la decisión de cambiar al anterior operador (ENEL) del alumbrado público y entregar esta responsabilidad a EPM?

Armando Ojeda: Existía una promesa, la cual ya fue materializada en ese acuerdo de ciudad inteligente que se suscribió, y uno de los puntos iniciales para cumplirla es claramente la modernización del alumbrado público y transitar hacia un alumbrado público inteligente.

En ese sentido, nosotros hicimos unas consultas al mercado y unos análisis de sector en los cuales consultamos al Grupo de Energía de Bogotá, que en su momento estuvo buscando una alianza con Enel, donde tiene participación.

Ellos estuvieron evaluando la posibilidad de crear una nueva empresa con participación del 60 % del Grupo de Energía de Bogotá y del 40 % de Enel. Finalmente, por decisiones corporativas de Enel, decidieron no avanzar con esa creación de la empresa y, entonces, no se presentó propuesta.

En localidades como Suba, se esperan grandes intervenciones en estos sistemas de alumbrado. Foto: Cortesía para SEMANA

Sin embargo, también fue consultada K-YENA, en Barranquilla; estuvo en Cali, EMCALI y teníamos también a EPM, que presta el servicio público de alumbrado en 15 municipios y recientemente lo presta también en Cartagena.

De las revisiones que se hicieron y de las necesidades que nosotros vimos, tanto financieras como regulatorias y jurídicas, la mejor oferta que llegó en términos de prestación, es decir, en términos de cuadrillas y de atención, fue la de EPM.

Hoy, cuando usted identifica una bombilla dañada, la atención puede estar alrededor de cinco días. Nosotros hemos puesto, en algunos casos, atenciones para urgencias en menos de 24 horas como indicadores. Adicional a eso, habrá más cuadrillas en la calle y también un plan de inversiones claro, teniendo en cuenta que va a ser un contrato de largo plazo, gracias a la aprobación del Concejo de las vigencias futuras.

Esto nos ha permitido tener unos beneficios en lo que tiene que ver con lo que estoy mencionando y también en el suministro de energía, el cual, desde el mes uno, entraríamos con unos ahorros de alrededor de 600 millones de pesos, para unos 7.200 millones al año. Después de eso, en el tercer año, tendríamos un mejor precio, ya que no tendríamos que estar atados al mercado regulado.

SEMANA: Teniendo en cuenta todo esto que me mencionó, ¿qué otras diferencias se espera que tenga el modelo de operación de EPM frente al que venía funcionando en Bogotá?

A.O.: Nosotros hoy tenemos un parque de alrededor de 366.000 luminarias, de las cuales aproximadamente 103.000 están pendientes de modernizar. Esto significa que deben pasar a tecnología LED. Hoy, un bajo porcentaje son de sodio y otros de halogenuro.

Esto permite dos cosas: primero, que se gane en eficiencia energética en el consumo y, segundo, que dentro de la modernización también se traiga una telegestión de ese alumbrado.

Los puntos telegestionados que se estiman son alrededor de 10.000 por año, para tener 100.000 puntos una vez finalice el contrato interadministrativo. Esto nos va a permitir también que esos puntos de comunicación que hoy servirían para lo que tiene que ver con manejar el poste y demás, sino que, adicionalmente, sean la punta de lanza de todo el componente de IoT.

Es decir, todo lo que tiene que ver con cámaras, sensores y demás, que claramente, en términos de necesidades, nos sirven para sectores como seguridad, movilidad o ambiente.

Esa también es una apuesta muy importante y la logramos gracias a los recursos que gestionaríamos o, digamos, a las negociaciones que tenemos y a los recursos que vamos a gestionar a través de esos contratos.

Alumbrado Bogotá. Foto: Cortesía para SEMANA

SEMANA: ¿Cómo se está llevando justamente la entrega de todos estos recursos de infraestructura que se venían utilizando ENEL a EPM y qué garantías existen para que no se interrumpa el servicio al momento de pasar de un operador a otro?

A.O.: Nosotros, en el tema de propiedad de la infraestructura como tal y del uso de la misma, estamos trabajando en dos sentidos.

Vamos a iniciar el proceso de liquidación del convenio actual. Ese convenio claramente tiene unas cláusulas de arrendamiento. Como le dije anteriormente, producto de esas negociaciones que se dieron hace mucho tiempo, hoy la propiedad de Enel se estima en un 98 %. Sin embargo, estamos en el proceso de revisión de inventarios y demás para lo que será la liquidación.

Lo otro es un contrato de uso de infraestructura que vamos a suscribir con Enel y el avance en una posible negociación para la compra de la vida útil remanente de esos activos. Eso nos permitiría también generar unas eficiencias.

Pero esto lo hemos venido trabajando de la mano. Ya EPM y Enel tienen mesas técnicas y adelantan reuniones para que la transición se dé sin ninguna novedad.

En cuanto a las inversiones y demás, estaríamos en una etapa de alistamiento durante este primer semestre, con adquisición de inventarios y demás, en lo que tiene que ver con luminarias, telegestión y otros elementos. En el segundo semestre del próximo año ya estaríamos en el proceso de cambio de estas luminarias e instalación de esos nodos que van a beneficiar a todas las localidades de Bogotá.

Con el nuevo operador se espera llevar a cabo la modernización del alumbrado de la capital del país. Foto: Cortesía para SEMANA

SEMANA: ¿Esto significaría que Bogotá tendrá que pagarle a Enel por utilizar la infraestructura que necesita EPM para prestar el servicio?

A.O.: Nosotros pagaremos un arrendamiento sobre la infraestructura que sea de propiedad de Enel, como le digo, con una posibilidad que estamos explorando, que sería la compra de los activos en lo que queda de su vida útil remanente.

SEMANA: ¿Más o menos cuánto dinero se estima que le costará a Bogotá este nuevo modelo de operación durante los próximos 10 años, que es lo que tengo entendido que va a durar el contrato con EPM?

A.O.: Sí, el contrato de EPM es un contrato que se estima en una cifra de 2,02 billones de pesos, en lo que tiene que ver con suministro y mantenimiento. Este trae los beneficios que yo le comento y las reinversiones, es decir, las eficiencias que se generen serán reinvertidas en una mayor modernización del sistema de alumbrado.

Esto es producto de los costos que, en un parámetro de lo que tiene que ver con la operación y mantenimiento, son regulados. Es decir, nosotros vamos contra los costos regulados por la CREG. En términos de suministro, pues hace referencia a la mejor oferta que recibimos en términos del costo de la energía.

SEMANA: Una parte fundamental que mencionaba sobre esta nueva entrada del operador es la atención que tendrán los ciudadanos. ¿Qué garantías tienen las personas de que esto sí va a ser así y no se van a extender los tiempos como venía pasando anteriormente?

A.O.: Sí, entonces nosotros hemos incorporado unos criterios e indicadores que se deben cumplir.

La transición se va a dar y los canales de atención van a continuar entre tanto se realiza. Enel lo que va a hacer es canalizar todo lo que llegue a través de la línea 115 y de sus redes sociales para que EPM lo atienda. EPM también tendrá canales para asegurar que exista esa atención ante la identificación de fallas.

Tenemos porcentajes de cumplimiento estimados para el inicio que no deben ser inferiores al 90 % y, de acuerdo con las estimaciones que se tienen de otras áreas de prestación, esperamos llegar a un porcentaje de cumplimiento del 99 %, como los que tienen en Cartagena y en Medellín.

SEMANA: ¿Ya tienen algunas localidades en la mira que sean especialmente críticas o que se vayan a intervenir primero?

A.O.: Vamos a intervenir en su totalidad porque se va modificar la totalidad del parque que falta por modernizar. Pero, digamos, hay localidades que están más en deuda que otras.

Por ejemplo, hoy la localidad de Suba aún requiere el cambio del 70 % de sus luminarias. Pues claramente, entre mayor sea nuestra deuda, mejor o más se verán beneficiadas cada una de estas localidades.

SEMANA: En cuestión de los ciudadanos, ¿este cambio de operador tendrá algún impacto en los impuestos o en los cobros que deben asumir?

A.O.: No, señor. El Concejo aprobó, a través de un acuerdo, el cobro de una sobretasa que no se cobra a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, ellos no van a tener ningún cambio y la sobretasa va a permitir cubrir toda esta negociación y cubrir el alumbrado público, su modernización y su telegestión.

SEMANA: Por otro lado, ¿qué consecuencias podría llegar a enfrentar EPM si incumple los tiempos de atención y las metas que hemos venido hablando en temas de modernización y los estándares de calidad frente a la atención de fallas o demás inconvenientes?

A.O.: Entonces, aquí una de las novedades que trae este contrato es que anualmente, antes del mes de diciembre, se debe presentar el plan de inversiones y el plan de atención de mantenimientos y demás.

A ese plan de mantenimiento se le va a hacer seguimiento a través de la interventoría, pues claramente, de la UAESP. Ante el incumplimiento de los mismos, se aplicarán cláusulas pecuniarias y tendrán, claramente, todo un proceso que sería el proceso sancionatorio.

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SEMANA: La UAESP va a jugar un papel fundamental dentro de este contrato. Entonces, ¿qué mecanismos de vigilancia tendría la entidad para garantizar que EPM cumpla con las inversiones y los compromisos adquiridos?

A.O.: Sí, nosotros ya tenemos también el proceso andando y suscribiremos un contrato con la Universidad Nacional, que ya nos venía apoyando en todo el proceso de interventoría.

Entonces, esta será la interventoría tanto del contrato de suministro como del contrato de operación. Va a ser la integración de los dos y determinará el cumplimiento por parte de EPM para que nosotros, si existe incumplimiento, podamos proceder con las acciones jurídicas a que haya lugar.