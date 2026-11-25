Uno de los sobrevivientes de la toma de rehenes ocurrida este martes, 24 de noviembre, en el almacén Éxito del sector de Contadora, en Cartagena, entregó su testimonio detallado sobre las horas de angustia vividas dentro del establecimiento comercial y la confusión que lo llevó a ser presentado ante la opinión pública como presunto integrante de la banda criminal.

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En entrevista con El Colombiano tras recuperar su libertad en la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, Daniel Díaz Acevedo —el ciudadano de camiseta verde que apareció esposado al salir del supermercado— relató cómo fue señalado inicialmente por las autoridades e incluso por el propio presidente Abelardo De La Espriella, hasta que el cotejo de huellas y el testimonio de otros secuestrados demostraron que era una víctima.

El inicio del asalto y los roles impuestos por los captores

Según explicó Díaz Acevedo, quien se desempeña como asesor comercial, viaja con frecuencia a la costa Caribe y se hospedaba en el hotel Estrella de David, ingresó a las 6:00 a. m. del martes al gimnasio ubicado en el sótano del edificio y subió a desayunar al comedor del Éxito hacia las 8:00 a. m.

Diez minutos después, observó al personal correr hacia el fondo y vio avanzar a dos hombres vestidos de negro con chalecos que llevaban la palabra “Policía”, acompañados posteriormente por un tercer sujeto con un distintivo de “Armada”, todos encapuchados, con cascos negros y gafas amarillas.

"Siempre fueron tres, no hubieron nunca cinco": el testimonio del hombre de camiseta verde que salió esposado del Éxito de Contadora. Foto: El Colombiano + Suministrado a SEMANA API

Tras obligarlo a tirarse boca abajo en el suelo junto a un instructor del gimnasio, trasladarlos a la zona de cargue y luego ubicarlos en la entrada principal —donde pegaron un artefacto explosivo en los lectores láser de las puertas—, los delincuentes comenzaron a ingerir botellas de licor (Johnnie Walker y Old Parr) y asignaron tareas específicas a tres retenidos.

“Al entrenador del Smart Fit lo encargaron de la música, al chico del Éxito lo mandaban por el licor y a mí me ponían a caminar constantemente a llevarles cosas: Bon Ice, acetaminofén a las mujeres, agua. Nosotros tenemos que pasar constantemente por el vidrio del comedor para que nos vean de pie y eso va a generar confusión a los que están afuera”, advirtió Díaz en su relato.

El rescate de las Fuerzas Especiales y la confusión con el presidente De La Espriella

Díaz Acevedo aseguró que en realidad solo había tres secuestradores —un líder con acento costeño, a quien debían llamar “jefe” y quien resultó abatido, y dos hombres con acento paisa que hacia la noche discutieron con él y desaparecieron de su vista—, razón por la cual intentó hacer una seña con tres dedos a través de un hueco en el vidrio hacia los policías que grababan desde afuera.

Cuando las Fuerzas Especiales irrumpieron tras detonar una carga para abrir paso, el líder de la banda tomó como escudo a un hombre mayor de entre 50 y 60 años y cayó abatido de un disparo a pocos metros de Díaz.

Al ser los primeros en estar cerca de la puerta, Díaz Acevedo y otro joven de camiseta azul salieron esposados y fueron puestos boca abajo en la bahía exterior, donde no aparecieron en las listas iniciales de empleados ni de familias locales.

🎥 #Cartagena I Eran tres y no cinco. Uno de los hombres que estuvo como rehén durante el intento de asalto a un almacén Éxito en Cartagena reveló detalles de las horas de tensión que vivieron dentro del establecimiento. En entrevista con el director de El Colombiano, Daniel Rivera Marín, contó cómo los tres presuntos delincuentes consumieron licor, discutieron entre ellos y aseguraban tener un plan para escapar a las 3:00 de la madrugada. 🔗📱 Vea aquí la entrevista completa ➡️ https://t.co/RBH4S2whXo — El Colombiano (@elcolombiano) November 25, 2026

“Fue justamente el presidente Abelardo De La Espriella. Ya tenían identificados a los dos paisas, y después él se dirige a nosotros y me dijo: ‘El chico de camisa verde, ¿de dónde eres?’. Yo le dije: ‘Yo soy de Medellín’. Y él me dice: ‘Yo te vi en las cámaras, vos también tenés algo que ver’. Después se hace en la parte de atrás y me dice: ‘Bienvenido a la patria, a la patria milagro’”, narró el testigo.

Exoneración ante el Gaula y rechazo a teorías de montaje

Ante el señalamiento, Díaz Acevedo exigió a los uniformados que le tomaran sus huellas dactilares y verificaran sus antecedentes, entregó su teléfono personal en modo avión —donde conservaba su cédula digital y con el cual el propio captor le había permitido llamar a su madre para despedirse— y condujo a los policías hasta una mesa dentro del almacén donde había escondido su celular corporativo.

Posteriormente, en las instalaciones del Gaula, el análisis de sus dispositivos, la ausencia de antecedentes y el respaldo unánime de las empleadas de la cafetería y los demás rehenes confirmaron su inocencia.

Finalmente, al ser consultado por El Colombiano sobre las versiones que circulan en redes sociales insinuando un supuesto montaje, el sobreviviente las desmintió tajantemente: “Ojalá hubiera sido así, pero fue algo muy real. La muerte fue real porque el cuerpo del hombre cayó al lado mío prácticamente. Soy testigo cuando lo vi que cayó; todo fue muy real”.