Se siguen conociendo detalles del operativo que se desplegó por orden del presidente Abelardo De La Espriella para liberar a los rehenes en el almacén Éxito de Cartagena.

Estos son los rostros y nombres de dos de los asaltantes del Éxito de Cartagena

En su cuenta personal de X, el mandatario colombiano compartió imágenes del procedimiento que lideró en la capital de Bolívar y que calificó de “impecable”.

En el material audiovisual se observa al jefe de Estado encarar, uno a uno, a los señalados de participar en la toma de rehenes en el establecimiento comercial.

“¿Sabe cuánto les va a caer, verdad? 40 o 50 añitos, por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir así y que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien? Bien motiladitos, a ver si les quitan esos pelos. Bienvenidos a la patria milagro”, les dijo De La Espriella a los señalados bandidos.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles del operativo que permitió la liberación de rehenes en el Éxito de Cartagena. Además, encaró a los señalados secuestradores: “Bienvenidos a la Patria Milagro”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Zb7z5H8niy — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2026

En la misma red social, el jefe de Estado expresó su agradecimiento a las autoridades que participaron en el rescate: “Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la operación Éxito”.

“En una impecable operación conjunta, comandos del Copes, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar lograron rescatar sanas y salvas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado: todas las vidas de los rehenes a salvo, un secuestrador abatido y otros capturados”, expresó De La Espriella.

Además, aseguró: “Esta operación, sin precedentes por su magnitud y las circunstancias en las que se desarrolló, demuestra la capacidad, la preparación y el nivel de coordinación de nuestra Fuerza Pública”.

Tras finalizar a las 3:00 a. m. la agenda luego del rescate de rehenes, Abelardo De La Espriella apareció con llamativo libro

“¡Así se defiende a Colombia de los criminales! Con hombres y mujeres valientes, preparados y dispuestos a arriesgar su propia vida para proteger la de los demás. ¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, concluyó el presidente.