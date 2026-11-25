El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, hizo un llamado a defender la democracia y las instituciones durante la conmemoración del centenario del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República desde 1926.

El Capitolio Nacional cumple cien años: un siglo de historia política y democrática

En su discurso, Barguil señaló que la historia del edificio está ligada a la evolución política de Colombia y a la construcción de la democracia a través de distintas generaciones. Recordó que la obra comenzó durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera y que su construcción tomó cerca de ocho décadas, en medio de guerras civiles, cambios constitucionales y diferentes administraciones.

Discurso de Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Creo que esa es la primera lección de esta casa: la democracia no se construye en un periodo de gobierno. Se construye por generaciones”, manifestó el presidente de la Cámara, al referirse al esfuerzo de quienes participaron en la edificación sin saber si alcanzarían a verla terminada.

Barguil sostuvo que la conmemoración no se limita a recordar la trayectoria arquitectónica del Capitolio, sino que también permite reconocer su función como escenario de representación política y deliberación nacional.

“Estas columnas sostienen una idea: la idea de que en Colombia las diferencias se tramitan con la palabra y con el voto, y no con las armas”, expresó.

En ese sentido, destacó que el Congreso reúne las voces de los 32 departamentos y permite que representantes de distintas regiones y corrientes políticas participen en las decisiones del país. También señaló que el Capitolio es el espacio en el que coinciden sectores con posiciones diferentes para debatir los asuntos nacionales.

El procurador Gregorio Eljach convocó a las ramas del poder público y a los órganos de control a colaborar de manera “armónica” para mantener el Estado social de derecho. El llamado se dio durante la conmemoración de los 100 años del Capitolio Nacional. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/VwsdPTSlvH — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2026

Durante el acto, el presidente de la Cámara reconoció la labor del procurador Gregorio Eljach por su trayectoria vinculada al Congreso y por la entrega de una publicación sobre la memoria histórica del Capitolio. Barguil agradeció su aporte y afirmó que la historia de esta edificación también permite comprender la del país.

¿Cómo están organizados los espacios dentro del Capitolio? Su distribución no es casual

Los momentos que marcaron la historia del Congreso

En su intervención, Barguil recordó varios acontecimientos que han definido el funcionamiento del Legislativo. Entre ellos mencionó el cierre del Congreso en 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en medio de la violencia bipartidista.

El Legislativo permaneció cerrado durante casi una década y reanudó sus actividades en 1958. Ese año, por primera vez, mujeres elegidas democráticamente ocuparon curules en el Congreso, un hecho que marcó un hito en la participación política del país.

Al referirse a ese episodio, el presidente de la Cámara afirmó que la ausencia del Legislativo dejó una lección sobre la importancia de garantizar el funcionamiento de las instituciones. “Un país sin Congreso es un país sin voz”, señaló.

También destacó los cambios que trajo la Constitución Política de 1991, con la llegada de un Congreso renovado y la incorporación de nuevos mecanismos de representación para pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y fuerzas políticas.

Barguil recordó que en el Capitolio se han desarrollado debates sobre la paz, la justicia, la economía y los derechos de los colombianos. Asimismo, resaltó el papel del Congreso en el ejercicio del control político y en la vigilancia de las actuaciones del Gobierno.

“Las instituciones no se prueban en los días tranquilos. Se prueban en los días difíciles”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el Legislativo ha cumplido su función tanto al respaldar iniciativas gubernamentales como al cuestionar decisiones del Ejecutivo y ejercer control sobre ministros de diferentes administraciones.

Conmemoración de los 100 años de la culminación de la construcción del Capitolio Nacional. Foto: Prensa Senado - API

Llamado a la unidad en medio de la violencia

El presidente de la Cámara también se dirigió a los senadores y representantes para recordarles que ocupar una curul implica una responsabilidad frente a los ciudadanos que depositaron su confianza en ellos.

Indicó que el trabajo parlamentario no se limita a las sesiones plenarias, sino que comprende las discusiones en comisiones, el estudio de proyectos de ley, la elaboración de ponencias y los acuerdos entre bancadas con posiciones distintas. Además, destacó la importancia de que las regiones apartadas tengan representación en las decisiones nacionales.

La conmemoración se realizó en un contexto marcado por recientes actos terroristas y el aumento de la violencia en distintas zonas del país. Frente a esta situación, Barguil planteó la necesidad de defender la institucionalidad y mantener la democracia como punto de encuentro entre los diferentes sectores políticos.

“Los actos terroristas de los últimos días y la escalada de violencia en distintas regiones del país nos imponen una responsabilidad que no podemos eludir: defender la institucionalidad y cerrar filas en torno a la democracia”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el compromiso de los actuales congresistas consiste en preservar las instituciones y garantizar que las diferencias se resuelvan mediante el debate y la palabra.

“Hoy nos toca a nosotros: no poner piedras, sino cuidar lo que ellas representan. Cuidar el debate, cuidar la palabra, cuidar las instituciones”, afirmó.

Barguil concluyó su intervención con un llamado a que las futuras generaciones encuentren un Congreso capaz de mantener la deliberación democrática y anteponer los intereses del país a las diferencias partidistas. “Porque los edificios duran siglos, pero la democracia hay que defenderla todos los días”, puntualizó.