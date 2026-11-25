El expresidente Gustavo Petro ha jugado desde sus redes sociales un llamativo papel en medio de la ola de atentados que ha vivido el país en las últimas horas.

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Su último trino, sobre el secuestro en Cartagena, llama la atención. El exmandatario no solo evita rechazar el atentado, ni habla del operativo de rescate que permitió traer con vida a los 30 rehenes. Sino que además, deja un mensaje muy a su estilo: “Ni parecen ladrones, ni miembros del narcotráfico. Importante una vigilancia sobre el proceso penal que se debe seguir”.

Una nueva publicación del expresidente comparte la foto del exitoso rescate y las Fuerzas Militares que lo ejecutaron y agrega: “Mercenarios. El turismo de Cartagena ha quedado herido como el de Santa Marta”.

El exmandatario ha enviado mensajes en esa red social en las últimas 24 horas, en medio de la difícil situación que ha atravesado el país, por ejemplo ante el atentado en Villavicencio y este secuestro masivo en Cartagena. En sus mensajes, no ha rechazado el terrorismo, pero sí ha cuestionado la Ley de Rescate Fiscal y hasta ha defendido a la congresista Verónica Estrada, de quien hoy se sabe presentó títulos universitarios falsos.

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Sobre lo que sucedió en Cartagena, el expresidente publicó un trino, cuando aún 30 personas estaban retenidas y las autoridades luchaban por sacarlas con vida.

El exmandatario intentó explicar, a su modo, lo que había pasado. “Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que dejé de gobernar. La causa de esta violencia es el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo”.

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“El estado creciente de pobreza aumenta delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, la extorsión y el secuestro. Mi gobierno logró disminuir sustancialmente el hurto y la violencia intrafamiliar, llevó a cero los secuestros de civiles sobre la Fuerza Pública, porque logró reducir sustancialmente la pobreza y la conflictividad social”, agregó.

En ninguna de esas líneas pidió por el regreso sano y salvo de quienes estaban privados de su libertad.

La operación de rescate de los secuestrados en Cartagena ha sido un éxito de las autoridades. “En una impecable operación conjunta, comandos del COPES, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar lograron rescatar sanas y salvas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado: todas las vidas de los rehenes a salvo, un secuestrador abatido y otros capturados”, expresó De La Espriella.

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En un video, el primer mandatario mostró al país cómo se dio el minuto a minuto de esa tensionante jornada, el ultimátum a los secuestradores para liberar a los rehenes y el ingreso de la Fuerza Pública.