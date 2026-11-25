Francia Márquez, exvicepresidenta de la República, reapareció en su cuenta de X para expresar su inconformidad con la decisión de reducir su esquema de seguridad.

“Hace varias semanas recibí una notificación de la @UNPColombia en la cual se me informaba la decisión de reducción importante en mi esquema de seguridad, dejándome en una situación grave de vulnerabilidad. Interpuse un recurso de reposición contra esa resolución y la respuesta de la UNP fue negativa, basada en un estudio de seguridad inexistente y no respondió mis argumentos. En cambio, esa misma semana se me exigió que debía devolver los elementos que hacen parte de mi esquema de seguridad o me realizarían un cobro coactivo, pese a que no ha cambiado formalmente mi calificación de riesgo, que hoy es extraordinaria”, señaló Márquez.

El video en que la vicepresidenta Francia Márquez dice: “Voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no”

“De malas, demándenme… soy la vicepresidenta de este país”: Francia Márquez reta a quienes la señalan por usar helicóptero y dice que lo seguirá haciendo

“En virtud de esta situación, como exvicepresidenta de la República de Colombia, me vi en la obligación de interponer una acción de tutela el 9 de noviembre, solicitando, además, medida cautelar sobre suspensión de ese acto administrativo. El juzgado admitió la tutela y concedió la medida cautelar y ordenó detener el desmonte de mi esquema de seguridad. Debo mencionar que es la primera vez que veo a un exvicepresidente instaurando una acción de tutela para que el Estado, como es su obligación legal, le garantice su seguridad”, agregó la exvicepresidenta.

“Señor presidente @AbelardoPTE , ¿dejar a la oposición sin seguridad es parte de su estrategia para que nos destripen como fue su promesa de campaña? Hoy lo hago responsable a usted y a su Gobierno de lo que pueda pasarme a mí y/o a mi familia. ¡Seguiremos resistiendo hasta que la dignidad se haga costumbre!”, puntualizó.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez denunció en reiteradas ocasiones lo que consideraba actos de racismo en su contra. Su gestión también estuvo marcada por las controversias relacionadas con el uso del helicóptero como medio de transporte.

Fue en 2023 cuando, en diálogo con Vicky Dávila, entonces directora de SEMANA y hoy presidenta de esta casa editorial, Francia Márquez generó diversas reacciones al justificar el uso del helicóptero.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso”, manifestó inicialmente.

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y, mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente”, agregó.

Luego, precisó: “Me eligieron a mí, y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes; todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”.

Márquez aseguró entonces en SEMANA que la controversia por el uso del helicóptero obedecía, a su juicio, al clasismo y al racismo que persisten en Colombia. En ese contexto, comparó su situación con la del expresidente Álvaro Uribe.

“¿Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe? Merece el cuidado; no estoy diciendo que hay que descuidarlo. Se merece el cuidado, pero él ya no es un funcionario público y lo cuidan. ¿Por qué no cuestionan eso? Porque soy una mujer negra y porque soy una mujer que viene de abajo. El clasismo en este país es evidente”, sentenció.