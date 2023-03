“De malas, demándenme… soy la vicepresidenta de este país”: Francia Márquez reta a quienes la señalan por usar helicóptero y dice que lo seguirá haciendo

Francia Márquez, actual vicepresidenta de la República, provocó hace unos días un tsunami de cuestionamientos en las diferentes redes sociales debido a que se conoció que ha utilizado un helicóptero del Estado para trasladarse a su vivienda en Dapa, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

Tras la polémica que se armó en el país en torno a este tema, la líder medioambiental habló en exclusiva con SEMANA y aseguró que muchas personas de la “élite” nacional no resisten que ella tenga sus mismos privilegios. Además, recalcó que tiene todo el derecho a usar este tipo de aeronaves.

La vicepresidenta se refirió a sus viajes en helicóptero - Foto: Semana

Francia Márquez habló en exclusiva con Vicky Dávila - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y, que ahora es la Vicepresidenta de Colombia, se transporte en eso”, manifestó inicialmente.

La vicepresidente, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que seguirá utilizando el mencionado helicóptero, ya que tiene que preservar la seguridad suya y la de su familia.

Adicionalmente, la caucana reiteró que el Estado tiene la responsabilidad de brindarle todas las garantías, y así poder realizar su trabajo de la mejor forma. Asimismo, señaló que los vicepresidentes de Colombia siempre han usado diferentes aeronaves estatales para transportarse.

La caucana expresó que el Estado debe brindarle la seguridad para ejecutar sus funciones - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Francia Márquez precisó que seguirá usando la aeronave - Foto: Juan Carlos Sierra

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al Presidente”, agregó.

Luego, precisó: “Me eligieron a mí, y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuidé para poder asegurar la ejecución mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”.

Márquez señaló en SEMANA que es evidente que el escándalo con respecto al helicóptero se debe a que Colombia continúa siendo un país clasista y racista, por lo cual hizo una pequeña comparación con el expresidente Álvaro Uribe.

“Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe? Merece el cuidado, no estoy diciendo que hay que descuidarlo. Se merece el cuidado, pero él ya no es un funcionario público y lo cuidan. ¿Por qué no cuestionan eso? Porque soy una mujer negra y porque soy una mujer que viene de abajo. El clasismo en este país es evidente”, sentenció.

Un vuelo en un helicóptero Black Hawk cuesta cerca de 700.000 pesos por minuto.

La vicepresidenta de Colombia dice que es evidente que Colombia sigue siendo racista y clasista - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Enrique Gómez manifestó que ese dinero se puede usar en varios proyectos sociales - Foto: Nicolas Linares

Enrique Gómez, líder del movimiento Slavación Nacional, reveló recientemente que un vuelo en un Black Hawk, mismo helicóptero en el que se moviliza la vicepresidenta, cuesta en promedio 700.000 pesos por minuto, puntualizando que esos recursos se podrían invertir en algún proyecto social del actual gobierno.

“Se le debe recordar a Francia Márquez que el Black Hawk lo pagamos los colombianos. Que esos $ 700.000 que se gastan por minuto se le podrían entregar, bajo su propio discurso, a los que ella se empeña en llamar los ‘nadies’. Menos hipocresía y más coherencia, es lo que se pide”, expresó el excandidato presidencial.