Francia Márquez, quien poco reclamó a Petro, reapareció rechazando el crimen de una líder social y llamando la atención a De La Espriella

La exvicepresidenta Francia Márquez reapareció este martes, 1 de septiembre, y rechazó el asesinato de los líderes indígenas María Ovidia Palechor y su esposo, James Flor, en Cajibio, Cauca, al parecer, por grupos al margen de la ley.

Márquez —quien guardó silencio durante varios meses en el gobierno de Gustavo Petro ante hechos ocurridos en el Cauca y no hizo exigencias al entonces jefe de Estado—, rechazó y condenó el asesinato y le envió un mensaje contundente al Gobierno De La Espriella.

“Rechazo y condeno el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Palechor y su compañero, el líder James Flor. Estos hechos dolorosos cometidos en el municipio de Cajibío, Cauca, enlutan a nuestro departamento y a las organizaciones de mujeres que por años hemos levantado la voz junto a María Ovidio para defender la vida, la paz y los derechos de las mujeres”, dijo Márquez.

La exvicepresidenta Francia Márquez. Foto: SEMANA

Expresó su solidaridad a la familia de la lideresa María Ovidio y del líder James Flor, a los pueblos indígenas y al movimiento de mujeres en el Cauca y dijo que el departamento de donde es oriunda “se merece un destino distinto al de la violencia y el asesinato de sus líderes y lideresas. El Cauca se merece vivir en paz, sin violencia y sin miedo”.

Márquez dijo que el Gobierno nacional “debe hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad y la integridad física de los líderes y lideresas y sus familias. Garantizar la paz es una responsabilidad del Estado colombiano, y que simplemente el Gobierno no puede evadir, debe seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad y la paz a todo el pueblo colombiano”.

Aunque la fuerza pública hace presencia en los municipios del Cauca, los grupos al margen de la ley se mueven como pez en el agua. Foto: Ejército Nacional

El Cauca y el país —a juicio de la exvicepresidenta— “merecen vivir en paz y sin violencia, por eso no dejaremos de luchar por una Colombia en paz y con justicia social. Seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La exvicepresidenta olvidó que Abelardo De La Espriella no completa un mes en la Casa de Nariño, que Gustavo Petro estuvo cuatro años en el poder, su gobierno habló de paz con el ELN y las disidencias de las Farc y el Cauca siguió convertido en un fortín de guerra entre los grupos armados que se disputan el control y las rutas del narcotráfico.

Indepaz informó que, con el crimen de de Maria Ovidia Palechor, “son 103 los líderes/as y defensores de derechos humanos asesinados en 2026″.

Según Indepaz, en lo ocurrido de 2026 al menos 103 líderes han sido asesinados en Colombia. Foto: Foto: Colprensa

Y añadió: “Maria Ovidia Palechor era una líderesa indígena y comunitaria, destacada por haberse desempeñado como coordinadora del Programa Mujer y coordinadora del Programa de Derechos Humanos del CRIC, además de su trabajo en favor del bienestar y desarrollo del municipio de Cajibío, Cauca”.

Según las primeras versiones, hombres armados habrían llegado hasta la vivienda de María y de su esposo, James Flor, también líder comunitario, y les habrían disparado de manera indiscriminada, causándoles la muerte.

“Grupos que actúan en la zona: Frente Jaime Martínez, tránsito del Frente Dagoberto Ramos y del Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental y presencia de bandas locales”, reportó Indepaz.