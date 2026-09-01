Al Congreso de la República llegó una solicitud de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tras los operativos realizados en los últimos días por la Fuerza Pública, en los que se han dado golpes contundentes a los criminales.

Desde algunos grupos de oposición, 19 congresistas presentaron una solicitud para iniciar un proceso contra un alto funcionario del Gobierno. Argumentan que durante esos operativos habrían muerto menores de edad.

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Sin embargo, otros sectores han recordado que durante el gobierno de Gustavo Petro se llevaron a cabo varios bombardeos en los que murieron menores de edad, pero no se les dio la misma atención.

La excongresista Katherine Miranda recordó esos hechos. “El Pacto Histórico pide moción de censura por bombardeos donde mueren niños. ¡Cínicos! Les recuerdo las palabras de su ministro y presidente Petro, cuando hacían lo mismo: Pedro Sánchez: ‘Quienes participan directamente en las hostilidades pierden la protección especial que les otorga su condición de menores de edad y civiles’“, afirmó Miranda.

A Sánchez también le habían solicitado la renuncia desde distintos sectores, pues según cifras de Medicina Legal, durante ese mandato fueron asesinados 65 menores en bombardeos adelantados por la fuerza pública.

“Hoy, Sánchez no ha asumido la responsabilidad y debe asumirla, debe asumirla hasta el 7 de agosto o debe asumirla después, porque este tiene una responsabilidad (…), la responsabilidad política del Gobierno de Gustavo Petro en decir, primero, que no iba a haber bombardeos contra menores de edad y el propio Sánchez dijo que no iba a haber menores”, cuestionó en su momento el exviceministro de Defensa Gustavo Niño.

El presidente Abelardo De La Espriella avaló los bombardeos. Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Semana

Uno de los que está impulsando esta idea es el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, recordado por el escándalo en Cartagena con presuntos menores de edad y en estado de alicoramiento, en el que intentó agredir a policías de la ciudad luego de que no le permitieran ingresar al hotel.

En los últimos meses, el Consejo de Estado avaló la sanción contra el senador por haber agredido a los uniformados y llamarlos “asesinos” y “ladrones”.

Otro de los congresistas del petrismo que lidera esta moción contra el ministro es el representante Óscar Benavides, quien recientemente estuvo envuelto en una polémica por solicitar dinero para ayudas para el terremoto a través de una cuenta particular de una persona cercana a su círculo político.

Por estos hechos, Benavides está siendo indagado por la Corte Suprema de Justicia y el próximo viernes 4 de septiembre deberá asistir a rendir versión libre por estos hechos.