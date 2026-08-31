El presidente Abelardo De La Espriella informó este lunes, 31 de agosto, que fue dado de baja en las últimas horas alias “Tigre” o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias “Iván Mordisco”, entre otros criminales de esa estructura.

Abelardo De La Espriella ya definió la fecha para posesionar a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral: será en Barranquilla

En desarrollo...