El presidente Abelardo De La Espriella informó este lunes, 31 de agosto, que fue dado de baja en las últimas horas alias “Tigre” o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias “Iván Mordisco”, entre otros criminales de esa estructura.
¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026
La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D
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