Política

Abelardo De La Espriella anuncia golpe “demoledor” a las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare: un cabecilla fue dado de baja

El mandatario ha combatido a las estructuras criminales como dijo que lo haría en campaña.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
31 de agosto de 2026 a las 9:07 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el golpe a los criminales.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció el golpe a los criminales. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella informó este lunes, 31 de agosto, que fue dado de baja en las últimas horas alias “Tigre” o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias “Iván Mordisco”, entre otros criminales de esa estructura.

Congreso de la República
Abelardo De La Espriella ya definió la fecha para posesionar a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral: será en Barranquilla

En desarrollo...