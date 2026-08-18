Abelardo De La Espriella anuncia otro golpe contundente contra Iván Mordisco; confirmó captura y lanzó aviso: “Una orden clara”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo golpe en contra de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco; lo que se suma a otras operaciones que han dejado capturas y bajas en los últimos días.

Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”

En esta oportunidad, la detenida fue Claudia Cristina Fiaga Casierra, conocida con los alias de Claudia o La India y quien es la principal cabecilla de la red financiera de la estructura criminal. Esta mujer, según el jefe de Estado, administraba miles de millones provenientes del narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro.

Por todo esto, el máximo mandatario calificó la operación como un “golpe contundente” a las finanzas criminales.

En la publicación que hizo en su cuenta de X, De La Espriella volvió a insistir en que irán en busca de Mordisco para capturarlo y llevarlo ante la justicia para que responda por los crímenes que ha cometido a lo largo de su vida.

“Cada día le cerramos más el cerco a Mordisco. Y vamos por él. La Fuerza Pública tiene una orden clara: capturarlo o darlo de baja y neutralizar su estructura criminal, con toda la contundencia de la ley”, señaló.

El presidente cerró diciendo: “En la Patria Milagro, el Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo”.

Además, acompañó el post con fotos de lo que fue la captura de esta mujer, un golpe que representa un debilitamiento para esta disidencia de las Farc.

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Días previos a esta detención, el jefe de Estado ya le había enviado un mensaje muy claro a Iván Mordisco: se tiene que someter a la justicia o lo perseguirán día y noche, lo que ha permitido otras capturas y bajas de sujetos que pertenecen al grupo ilegal.

“En la era del Tigre no vamos a permitir que se doblegue a la sociedad a través del crimen y del delito, lo vamos a perseguir y lo vamos a combatir con total decisión. Y aprovecho la oportunidad para decirle a Mordisco que tiene los días contados, tiene fecha de expiración, Mordisco. Voy por ti”, declaró.

Iván Mordisco es el máximo jefe del comando central de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

Por ahora, las operaciones siguen adelante y la Fuerza Pública adelanta labores para brindar seguridad en las zonas más golpeadas por la violencia en el país.