“Vamos por los narcoterroristas”: el mensaje de De La Espriella tras golpe del Ejército al Clan del Golfo, en el Cesar

El presidente Abelardo De La Espriella informó este domingo sobre la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante una operación militar en zona rural de Río de Oro, Cesar.

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De acuerdo con el mandatario, el procedimiento se desarrolló en la vereda Pantanos, donde tropas del Ejército sostuvieron un combate de encuentro con integrantes de la subestructura ‘Ferney Antonio López Polo’, señalada de hacer parte de esa organización criminal.

Durante la operación fueron capturados dos presuntos integrantes del grupo armado y se produjo la incautación de dos fusiles, dos armas cortas, cuatro proveedores para fusil y dos motocicletas.

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Ejército Nacional adelanta operaciones militares en las inmediaciones del Magdalena, Cesar, y La Guajira. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Según De La Espriella, el resultado representa un golpe a la capacidad armada y al control criminal que esta estructura tendría en municipios como Aguachica y Río de Oro.

“Este resultado debilita su capacidad armada y su control criminal en Aguachica y Río de Oro”, señaló el presidente en su cuenta de X.

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El mandatario aseguró que las acciones de la Fuerza Pública continuarán dirigidas contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y sus fuentes de financiación.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

“La tranquilidad de los ciudadanos se defiende con acciones. Vamos por los narcoterroristas y sus economías criminales”, escribió.

Al cierre de su mensaje, De La Espriella utilizó un tono contundente para referirse a los integrantes de la organización criminal y reiteró su postura de mantener las operaciones militares contra estos grupos.

Abelardo De La Espriella en Sucre Foto: Presidencia

La operación se suma a las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que tienen presencia en esta zona del país y que son señaladas de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico y otras rentas ilegales.

“¡Bienvenidos a la Patria Milagro, miserables!”, expresó el presidente, quien cerró su publicación con las frases “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”.