Aunque el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, negó conocer a Jorge Humberto Arguello, conocido públicamente como Bachiller, SEMANA accedió a una grabación que demuestra la cercanía entre ambos.

Vásquez negó su relación con Bachiller por las más recientes denuncias de corrupción que hizo en su contra el presidente Abelardo De La Espriella.

Reveladores audios del hermano del alcalde de Barrancabermeja: ‘call center’, presupuestos y votos en 2023

El jefe de Estado acudió hasta la Fiscalía para alarmar sobre las presuntas irregularidades en la contratación de más de 119.000 millones de pesos de regalías en ese municipio.

“La Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos recursos, Foncolombia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicadas en el Secop II, el sistema donde cualquier ciudadano puede ver cómo se gasta la plata pública”, dijo el mandatario.

Jonathan Stivel Vásquez Gómez, alcalde de Barrancabermeja. Foto: Corrillos.com

De acuerdo con De La Espriella, seis de los siete procesos tuvieron un único oferente. Y que cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en manos de empresas relacionadas con Jorge Humberto Arguello.

Los medios de comunicación cuestionaron al alcalde de Barrancabermeja sobre su relación con Arguello y respondió que solo había escuchado de él. Por ejemplo, en entrevista con Caracol Radio, el mandatario dijo que no lo conocía.

Sin embargo, SEMANA conoció una grabación donde se les vio a los dos, junto a sus esposas, caminando en medio del carnaval de Barranquilla, lo que demostraría que ambos sí se distinguían.

La Fiscalía recibió la denuncia y las pruebas que recopiló el Departamento Administrativo de la Presidencia, y ahora analizará si avanza con el proceso.

La Fiscalía imputó cargos al alcalde de Barrancabermeja, a su hermano y a un concejal del mismo municipio santandereano

Además de este lío, el alcalde también enfrenta un proceso penal por aparente compra de votos en medio de su campaña en 2023. En el caso está vinculado su hermano, Maycol Brandon Vásquez, y un concejal aliado.