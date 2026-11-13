Esta es la enfermedad de Keiner José Granados, el joven a quien una picadura de zancudo le cambió la vida

La historia de Keiner José Granados Sarmiento se hizo viral en las últimas horas de este viernes, luego de que se grabara pidiéndole ayuda al presidente, evidenciando las consecuencias físicas de una enfermedad que contrajo con la simple picadura de un zancudo.

Keiner vive en Barrancabermeja y, de acuerdo con lo reportado por Blu Radio Santander, sufre de una enfermedad parasitaria que le generó una malformación en una de sus piernas. Esta realidad habría radicado en la picadura de un zancudo.

En los videos se puede apreciar que su extremidad está muy afectada con un aumento desproporcionado del tamaño.

Su mamá, Lady Patricia Sarmiento, relató que todo nació cuando Keiner tenía 10 años y, aunque de a pocos se evidenció la magnitud de la enfermedad, fue con el pasar del tiempo que la gran inflamación los terminó de sorprender y les permitió ver a lo que se enfrentaban.

¿Cuál es la enfermedad de Keiner José Granado?

Se conoció que en 2023, unos exámenes realizados en la Fundación Cardiovascular permitieron dictaminar que la enfermedad de Keiner es una filariasis linfática.

Para que el joven se sane, necesitaría ser atendido con un costoso procedimiento que alcanzaría los $90 millones. Según el relato, su familia no cuenta con los recursos económicos para dicho proceso y fue por eso que decidió acudir al presidente Abelardo De La Espriella a través de un video en las redes sociales.

“Presidente Abelardo De La Espriella, mírenos a nosotros los jóvenes, yo soy un joven de 17 años que tiene metas y sueños de seguir adelante”, dijo Keiner.

En el pasado, el jefe de Estado ya ayudó a un menor de edad que necesitaba atención en su salud. En su momento fue Lucas Murillo y, después de permanecer cerca de mes y medio hospitalizado y superar una compleja cirugía a corazón abierto.

En la historia de Lucas, las condiciones fueron similares: pidió ayuda del presidente a través de redes sociales y, luego de que los medios visibilizaran su condición, el mandatario atendió el llamado y se gestionó su ayuda.

Lucas Francesco Murillo García, de siete años, enfrenta una grave cardiopatía y necesita avanzar con urgencia en el proceso para un trasplante de corazón. Foto: API- Semana