La Fiscalía General de la Nación ordenó cerrar y archivar una investigación sobre supuesto fraude procesal y soborno en la actuación penal en denuncia de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe Vélez.

“Resulta procedente ordenar el archivo de las diligencias, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. No obstante, y en tanto la acción penal se encuentre vigente, de encontrar evidencia que modifique el sentido de la decisión adoptada, se dará aplicación a lo previsto en el inciso segundo de la misma norma”, dice el fallo de la Fiscalía.

En el fallo, la Fiscalía justifica esta decisión por una falta de pruebas en contra de Uribe.

“No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal, lo que impide continuar el análisis de la tipicidad objetiva respectiva″, señala el documento.

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