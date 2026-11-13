Mayor del Ejército abatió a presunto delincuente de 19 años que intentaba robar un establecimiento en Girardot

Un caso ha comenzado a generar revuelo en las redes sociales. Se trataría de un mayor del Ejército Nacional que abatió a un presunto criminal que intentó robar un establecimiento comercial en Girardot, Cundinamarca.

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El hecho se ha difundido principalmente en plataformas digitales, debido a que quedó captado en las cámaras de vigilancia del comercio en el que ocurrió todo.

En el metraje compartido, se logra ver cómo el joven y presunto criminal entra al lugar de los hechos portando un casco de moto negro. Segundos después de ingresar al lugar, se ve cómo, al parecer, el hombre saca una pistola de su pantalón.

Sin embargo, este acto se vio interrumpido casi inmediatamente por un presunto mayor del Ejército Nacional, que se encontraba sentado en una de las mesas del recinto. El uniformado se habría percatado y procedió a sacar un arma de fuego con la que le disparó al supuesto ladrón.

El sospechoso fue abatido segundos después de ingresar al lugar. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Cabe resaltar que el establecimiento en el que pretendía hacer el crimen se trataría de una cafetería, la cual en esos momentos contaba con múltiples personas dentro de las instalaciones consumiendo productos.

Tras el disparo, el criminal cayó al suelo, donde se quedó tirado, casi inmóvil. Posteriormente, el mayor se paró de la silla en la que se encontraba y siguió apuntándole al sospechoso. Luego, se dirigió a la puerta del establecimiento, al parecer, verificando si había más personas involucradas en el delito.

“La Policía Nacional, las unidades de Girardot reaccionamos de manera oportuna. Llegamos al lugar de los hechos, ponemos a disposición este acto valeroso por parte de mi mayor del Ejército Nacional y se logra avanzar, realizar actividades junto a las especialidades, en este caso Policía Judicial y Policía de Inteligencia”, mencionó en el medio de comunicación El Tiempo el comandante de la Estación de Policía Girardot, el mayor David Duarte.

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Asimismo, el funcionario señaló que las labores investigativas continúan para establecer con quién se movilizaba el presunto delincuente y dar con el paradero de sus posibles cómplices.

“Para poder determinar con quién iba este bandido acompañado, motocicleta y determinar mayor información para poder dar con la captura y localización de estos sujetos que tanto nos vienen afectando el municipio”, agregó.

Por el momento las autoridades seguirían adelantando la investigación correspondiente sobre lo sucedido. Se espera que con el transcurso del tiempo, salga nueva información que permita esclarecer los hechos.