Vecinos de conjunto residencial en Bogotá denuncian sobretensión que habría quemado sus electrodomésticos

Una jornada de mantenimiento terminó en preocupación para los habitantes del conjunto residencial Colinas de Cantabria 3, ubicado en el sector de Colina Campestre, en Bogotá.

Los vecinos denunciaron que una presunta sobrecarga de voltaje habría provocado daños y la quema de electrodomésticos en más de 400 apartamentos.

La situación se habría presentado durante una intervención de Enel Colombia en las instalaciones eléctricas del conjunto.

Tras conocer las denuncias, la compañía confirmó que durante los trabajos programados de este viernes 13 de noviembre se presentó una novedad operativa en uno de los equipos dispuestos para mantener el suministro de energía.

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¿Qué ocurrió durante los trabajos de Enel?

De acuerdo con la denuncia de los residentes, una maniobra de la compañía habría ocasionado una alteración en el voltaje, situación que presuntamente terminó afectando diferentes aparatos eléctricos y electrodomésticos de las viviendas.

Los vecinos señalaron que las afectaciones alcanzarían más de 400 apartamentos. Sin embargo, la dimensión de los daños todavía está por establecerse mediante las verificaciones técnicas correspondientes.

En su pronunciamiento, Enel Colombia explicó que el incidente ocurrió durante trabajos de mantenimiento programados.

Precisó que la novedad se presentó en el grupo electrógeno instalado para mantener el suministro de energía en la copropiedad.

“En la mañana de hoy, durante trabajos de mantenimiento programados por Enel Colombia, se presentó una novedad operativa en el grupo electrógeno instalado para mantener el suministro de energía en el conjunto residencial Colinas de Cantabria 3, en Colina Campestre”, indicó la compañía.

La empresa también manifestó: “La compañía lamenta lo ocurrido y las afectaciones ocasionadas a los residentes”.

Colinas de Cantabria denuncian daños por operaciones de Enel en el sector. Foto: Foto redes sociales

Enel desplegó equipos técnicos para revisar las viviendas

Tras lo ocurrido, la compañía informó que dispuso personal técnico y de gestión social en el conjunto para verificar las instalaciones y atender los reportes de los habitantes.

Según el balance entregado por Enel, en el lugar se encuentran cinco grupos técnicos, un ingeniero de la zona y personal de gestión social.

Los equipos adelantan revisiones puerta a puerta para identificar las novedades reportadas por los residentes.

No obstante, al último reporte entregado por la compañía, solamente se habían inspeccionado dos de las 17 torres del conjunto.

“Al último reporte, se habían revisado dos de las diecisiete torres, sin identificar daños en electrodomésticos en las viviendas verificadas”, señaló Enel.

Este balance corresponde únicamente a las viviendas inspeccionadas hasta ese momento.

¿Qué pasará con los residentes afectados?

Otro de los puntos que deberá resolver la compañía es el restablecimiento del suministro eléctrico.

Enel informó que su equipo técnico también adelanta la revisión de las acometidas para garantizar que el servicio pueda restablecerse en condiciones seguras.

Además, dispuso una oficina móvil dentro del conjunto residencial para recibir y registrar los casos, orientar a los habitantes y acompañarlos durante el proceso de atención.

Esta unidad también estará disponible el sábado 14 de noviembre.

Finalmente, Enel Colombia aseguró que continuará con las verificaciones para determinar el alcance de las afectaciones y establecer el procedimiento correspondiente para atender cada caso.