Chocó avanza en la reconstrucción: 22 viviendas fueron entregadas a familias afectadas por el terremoto

Este viernes 13 de noviembre, cientos de personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto fueron beneficiadas tras la entrega de 22 viviendas en el departamento del Chocó.

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La iniciativa fue llevada a cabo a través de Homecenter, en coordinación con la Fundación Imusa Samurai, la Fundación Catalina Muñoz y la Fundación Botellas de Amor, ofreciendo hogares a familias de la región que perdieron sus hogares o que quedaron en condiciones críticas que condicionan su seguridad tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia.

Como parte de la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, 22 familias recibieron nuevas viviendas en el Chocó. La entrega, realizada por Homecenter y varias fundaciones, beneficia a habitantes de Quibdó, Beté, Curiquidó y Chibugá. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/OU6At6mJUD — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

El departamento recibió la entrega de las viviendas en varios de sus municipios, apoyando a habitantes de Quibdó, Beté, Curiquidó y Chibugá. La Fundación estima la entrega de otras 15 viviendas en la subregión del Atrato para el próximo 15 de diciembre.

Las viviendas entregadas por las entidades correspondientes incluyen distintas modalidades de construcción, basadas de acuerdo a las condiciones del territorio, así como los rasgos de las comunidades beneficiadas.

Algunos de los hogares construidos para las familias damnificadas fueron hechos sobre palafitos, estructuras elevadas del suelo para prevenir afectaciones por el agua o posibles inundaciones. También se desarrollaron viviendas sobre losa, teniendo en cuenta las condiciones técnicas del suelo.

Cada uno de los materiales utilizados para las construcción pasaron por una serie de pruebas, entre ellas resistencia al viento, la inflamabilidad, la radiación ultravioleta (UV), las emisiones de sustancias volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las sustancias extremadamente preocupantes (SVHC), la normativa RoHS y los niveles de formaldehído.

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“En momentos como este, sabemos que reconstruir va mucho más allá de levantar paredes. Significa acompañar a las familias para que puedan recuperar la tranquilidad y contar con un lugar digno donde volver a construir sus proyectos de vida. A través de Mi Hábitat, y de la mano de nuestros aliados y voluntarios, ponemos nuestras capacidades al servicio de las comunidades, demostrando que el trabajo conjunto puede generar cambios reales y duraderos”, afirmó Paola Hernández, gerente de Sostenibilidad de Homecenter.

22 familias recibieron nuevas viviendas en el Chocó. Foto: Montaje Semana

Las entregas estimadas para lo restante del año forman parte del objetivo de la Fundación de construir un total de 100 familias que fueron afectadas por el terremoto ocurrido en el país.

Según los más recientes reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar provocó que 207.889 viviendas quedaran averiadas, mientras que ⁠36.478 fueron destruidas. El balance informa que 16 departamentos del país terminaron afectados, con 305.791 familias perjudicadas.