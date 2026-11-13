Se conoce audio de Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout y quien fue envenenada con talio: lo que dice podría dar giro al caso

El caso de las niñas que fallecieron envenenadas por talio dio un nuevo giro después de que se conociera que Juan de Bedout fue denunciado por la muerte, en extrañas circunstancias, de su exesposa Alicia Graham, madre de una de las pequeñas.

Niñas y talio: Juan de Bedout responde tras denuncia por muerte de su exesposa

La mujer murió el 17 de agosto de 2021 y estaba diagnosticada con cáncer. Sin embargo, las investigaciones han probado que en su momento sufrió una intoxicación con talio, el mismo veneno por el que su hija de 13 años perdió la vida.

Es por esto que Carlos y Cristina Graham Sardi, hermanos de Alicia, han hablado de la hipótesis de que Juan de Bedout esté relacionado con este episodio y hasta con el fallecimiento de quien fue su pareja sentimental.

En medio de este nuevo episodio del caso, El Tiempo reveló un mensaje de voz que fue enviados por parte de la mujer meses antes de su muerte y en el que, entre otras cosas, le dijo a sus familiares que “otra vez la estaban envenenando”.

Juan de Bedout y Zulma Guzmán. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Este audio fue hecho el 29 de julio de 2021 y es de suma importancia dentro de las investigaciones que se adelantan. De hecho, según el medio mencionado, meses atrás Alicia le había dicho a sus amigas que había ingerido talio por equivocación.

Sin embargo, después de que regresara de un viaje que hizo a Europa, su salud se comenzó a deteriorar y fue entonces cuando pasó a decir: “Me están envenenando” con talio.

Zulma Guzmán no se presentó a la imputación de cargos por el caso de las frambuesas con talio

El diario mencionado también reveló que ante lo que estaba pasando, la mujer pidió que se contratara a un investigador privado y, además, solicitó que algunas personas se sometieran a un polígrafo y se verificaran sus antecedentes.

No obstante, al parecer esto no se hizo ya que Alicia falleció y en ese momento se dictaminó que la causa fue el cáncer que padecía para ese entonces.

Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar a las niñas. Foto: Suministrado a Semana

Ahora, sus hermanos exigen que esto sea investigado con detenimiento y que se establezca si Juan de Bedout está relacionado con la intoxicación por talio de su exesposa.