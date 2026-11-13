Este viernes, 13 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la condena contra cinco exmilitares por su responsabilidad directa en 35 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Dabeiba, Antioquia.

La JEP condenó a cinco exmilitares por 35 falsos positivos en Dabeiba, Antioquia. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/geLQPTakGK — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

Los cinco exintegrantes de la Fuerza Pública fueron hallados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de 35 personas presentadas falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del Noroccidente de Antioquia, cometidos entre los años de 2002 y 2006.

“La decisión se refiere a 18 hechos que dejaron 35 víctimas directas. En estos crímenes estuvieron involucrados integrantes de unidades militares como el Batallón de Contraguerrillas N.° 79 y el Batallón de Contraguerrillas N.° 26″, señaló el fallo.

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Los tres oficiales y dos suboficiales fueron declarados responsables de desaparición forzada y asesinato, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y homicidio de persona protegida, constitutivo de crimen de guerra.

Los comparecientes, según señaló la decisión, deberán cumplir restricciones efectivas de la libertad mientras desarrollan nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia.

Estas iniciativas incluyen la reconstrucción de caminos y puentes, desminado humanitario, acciones de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos productivos.

“La sanción propia no es impunidad; es el corazón del modelo de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz (…). Está consagrada constitucionalmente, desarrollada en una ley estatutaria y sostenida en los estándares internacionales de responsabilidad del Estado y del individuo”, explicó el magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas.

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Igualmente, con sus aportes a la verdad de los comparecientes, permitieron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De estos, 18 han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familias.

Los condenados

Edie Pinzón Turcios, mayor y comandante de la compañía B – Bravo del Batallón de Contraguerrillas N.° 26 entre enero de 2002 y julio de 2003. Fue declarado responsable, a título de coautor indirecto, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una sanción propia de seis años y dos días.

Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, capitán y comandante de la compañía B – Bravo del Batallón de Contraguerrillas N.° 26 entre octubre de 2000 y enero de 2003. Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una sanción propia de seis años y seis meses.

Efraín Enrique Prada Correa, mayor y comandante del Batallón de Contraguerrillas N.° 79 entre diciembre de 2005 y octubre de 2006. Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una sanción propia de seis años, seis meses y 10 días.

Jaime Coral Trujillo, sargento segundo y posteriormente sargento viceprimero. Se desempeñó como comandante de pelotón en el Batallón de Infantería N.° 1 General Simón Bolívar y en el Batallón de Contraguerrillas N.° 79. En esta última unidad también fue segundo comandante de la compañía España (desde agosto de 2004 hasta agosto de 2005) y comandante de la primera contraguerrilla de la compañía Canadá 1 (a partir de septiembre de 2005 hasta junio de 2006). Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato; y, a título de cómplice, de homicidio en persona protegida y asesinato en otros hechos. Recibió una sanción propia de cinco años, seis meses y 10 días.

William Andrés Capera Vargas, cabo primero (del 31 de agosto de 2005 al 14 de noviembre de 2007) y posteriormente sargento segundo (desde marzo de 2007) del BCG 79. Se desempeñó como comandante de escuadra de la compañía C – Canadá y comandante de contraguerrilla de la compañía D – Dinamarca del Batallón de Contraguerrillas N.° 79. Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una sanción propia de cinco años, ocho meses y 25 días.