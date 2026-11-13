La falla de Microsoft tocó también a la justicia colombiana y llevó a la Judicatura a tomar inédita decisión

La falla global de la plataforma Outlook de Microsoft, que ya completa 24 horas, llevó al Consejo Superior de la Judicatura a tomar una decisión inédita.

Microsoft lanzó una advertencia por una vulnerabilidad en Outlook que puede exponer información de sus usuarios

Y es que debido a que muchas de las audiencias se transmiten utilizando el servicio de Teams, que hace parte del catálogo de Outlook, la Judicatura autorizó la suspensión de términos judiciales en los despachos ubicados en Bogotá-

“Desde las 11:48 a.m., del día 12 de noviembre de 2026, la plataforma tecnológica Microsoft 365, que soporta los servicios institucionales de la Rama Judicial, presenta interrupción generalizada a nivel mundial, se reportó fallas en los servicios informáticos que han afectado Outlook, Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, Power Point en línea, Defender, entre otros”, señala el acuerdo firmado por el Consejo Seccional de la Judicatura.

Complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El tribunal indicó que la interrupción del servicio ha afectado la administración de justicia.

“Ha generado inestabilidad en la plataforma, lo que ha afectado de manera directa la prestación del servicio de justicia, al impedir el acceso a las herramientas esenciales para la gestión judicial. Situación confirmada por el reporte de Microsoft 365 status quien informa que habrá, en una ventana de tiempo de 48 horas, intermitencia en el servicio”, aclaró.

Ni el internet ni el celular: Microsoft 365, Outlook y Teams sufren fallas y miles de usuarios reportan interrupciones

Por esta afectación tecnológica que es inédita y se presenta en todo el mundo, la Judicatura tomó la medida extraordinaria para garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia y la protección al debido proceso.

Las únicas audiencias que se realizarán este viernes 13 de noviembre son las que tengan relación con actos urgentes, como peticiones de libertad, acciones de tutela con medida provisional que “versen exclusivamente sobre asuntos de salud o que pongan en peligro la vida del accionante”.

Así como trámites de Habeas Corpus.