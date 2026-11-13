Plantón de recicladores en el centro de Bogotá obliga a cierres viales preventivos: Los puntos afectados

La jornada de este viernes 13 de noviembre comenzó con una nutrida concentración del gremio de recicladores en el centro histórico de Bogotá, generando ajustes operativos en el tránsito vehicular del sector.

Programaron seis manifestaciones para esta semana en Bogotá: Fechas, horarios y ubicaciones de los bloqueos

El plantón se ubica exactamente en la calle 12 entre carreras 7 y 8, en límites entre las localidades de Santa Fe y La Candelaria, lo que llevó a las autoridades distritales a restringir el paso de automotores para garantizar la seguridad de los asistentes.

Manifestaciones alteran la movilidad en Bogotá: estos son los puntos más afectados

“Localidad de Santa Fe - Manifestación. Se realizan cierres preventivos por manifestantes en la calle 12 con carrera 8. Agentes Civiles, Grupo Guía agilizan el tráfico en el punto. Vía alterna: Carrera 10”, informó la Secretaría Distrital de Movilidad, coordinando los desvíos para mitigar las demoras en los desplazamientos matutinos.

Acompañamiento a la audiencia de la Sentencia 724

De acuerdo con el reporte entregado por la Administración Distrital, la movilización responde a una convocatoria de distintas organizaciones de recicladores de oficio que instalaron carpas sobre los andenes del sector sin interrumpir el orden público.

#Reporte • Manifestación gremio recicladores 📍 Calle 12 entre carreras 7 y 8 (Candelaria). El equipo de Diálogo Social acompaña la concentración de diferentes grupos de recicladores, quienes instalaron carpas sobre el andén. El vocero de la actividad señala que se trata de un espacio de acompañamiento a la audiencia pública que se realizará en el marco de la Sentencia 724, en favor de la población recicladora. Indica que no tienen previsto realizar bloqueos y que la actividad se desarrollará de manera pacífica. La Secretaría de Movilidad realiza un cierre vial preventivo en el sector. #EnDesarrollo — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) November 13, 2026

“El equipo de Diálogo Social acompaña la concentración de diferentes grupos de recicladores, quienes instalaron carpas sobre el andén. El vocero de la actividad señala que se trata de un espacio de acompañamiento a la audiencia pública que se realizará en el marco de la Sentencia 724, en favor de la población recicladora. Indica que no tienen previsto realizar bloqueos y que la actividad se desarrollará de manera pacífica”, precisó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ratificando que la protesta transcurre en completa calma bajo la mediación de los gestores de convivencia.

Recomendaciones viales y monitoreo permanente en el centro

A través de las plataformas digitales, ciudadanos y conductores que transitan por el centro de la capital reportaron la presencia de los manifestantes y advirtieron sobre la necesidad de programar sus recorridos con anticipación.

7:00 a.m. 🚨Localidad de Santa Fe - 📢Manifestación 🚧 Se realizan cierres preventivos por manifestantes en la calle 12 con carrera 8. 👮Agentes Civiles, Grupo Guia agilizan el tráfico en el punto. ↗️Vía alterna: ✅Carrera 10 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 13, 2026

“A esta hora se presenta un plantón del gremio reciclador sobre la calle 12 con carrera 8. Debido a esta manifestación, las autoridades mantienen un cierre preventivo en el sector y recomiendan tomar vías alternas para evitar demoras en sus desplazamientos”, señalaron usuarios en redes sociales, dando cuenta del despliegue de los agentes de tránsito en las intersecciones aledañas.

Las autoridades distritales mantienen activo el puesto de monitoreo en la zona mientras avanza la agenda judicial de la audiencia pública. La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a quienes se dirigen hacia el centro administrativo e histórico para que utilicen la carrera 10 como corredor principal de desvío y consulten de forma constante los canales oficiales del Distrito para conocer el momento exacto de la reapertura vial.