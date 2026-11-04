Manifestaciones alteran la movilidad en Bogotá: estos son los puntos más afectados

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó es estado del tránsito en la capital del país luego de una jornada de manifestaciones ciudadanas registradas durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre.

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Los bloqueos afectaron intermitentemente importantes corredores viales, concentrándose principalmente en inmediaciones del centro y sur de la ciudad, lo que generó retrasos en los desplazamientos de cientos de conductores y usuarios del transporte público.

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Las alteraciones al orden vial iniciaron sobre las 2:00 de la tarde, momento en el cual la entidad distrital alertó a través de sus canales oficiales sobre un paso restringido en la avenida Circunvalar con calle 11 Sur.

Esta concentración se ubicó a la altura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede Vivero), obligando a las autoridades de tránsito a coordinar rutas alternas para mitigar el impacto.

📍Av. Villavicencio #ALaHora | Se presenta cierre preventivo por manifestación, sobre la: 🟡Av. Villavicencio con 69 al sur 🟡Av. Villavicencio con 49 al norte ✅Toma ruta alterna: Av Boyacá. 👮Unidad de @TransitoBta en el punto. https://t.co/Bwa9P92FsU — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 4, 2026

De manera simultánea, la institución reportó un segundo foco de protestas que interrumpió el flujo automotor sobre la Avenida Villavicencio en su intersección con la Avenida Gaitán Cortés, deteniendo la circulación específicamente en la calzada con sentido occidente - oriente. Las autoridades reportaron bloqueos simultáneos a la altura de la Universidad Distrital y en la intersección de la Avenida Villavicencio con Avenida Gaitán Cortés.

Cierres preventivos y recuperación del espacio público

Con el paso de las horas, la magnitud de las concentraciones requirió medidas adicionales por parte del Distrito. Aproximadamente a las 3:00 de la tarde, los agentes de tránsito ordenaron un cierre preventivo sobre la Avenida Villavicencio con calle 69 Sur para garantizar la seguridad tanto de los actores viales como de los propios manifestantes.

📍Av. Circunvalar 🟡Continua afectación en la movilidad por manifestación, sobre la Av Circunvalar con calle 26, sentido norte - sur. 👮Unidad de @TransitoBta en el punto realizando desvíos y control del tráfico. https://t.co/lT2ze1CFzk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 4, 2026

Igualmente, la congestión vehicular se extendió en la Avenida Circunvalar hasta la altura de la calle 26, complicando la movilidad en sentido norte - sur a lo largo de la franja oriental capitalina.

Finalmente, tras la dispersión paulatina de los grupos de manifestantes, la Policía de Tránsito y el equipo en vía del Distrito iniciaron la habilitación de los tramos bloqueados.

📍Av Circunvalar con calle 26 y Av. Villavicencio con Av. Gaitán Cortes. ⚪️En estos dos puntos a la hora se registran condiciones normales en la movilidad. 👮‍♂️Unidad de @TransitoBta continua en el punto realizando #GestiónDelTráfico. https://t.co/oZFFufcEa8 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 4, 2026

Al término de la jornada, la entidad emitió un último informe oficial indicando que en la Avenida Circunvalar con calle 26 y en la Avenida Villavicencio con Avenida Gaitán Cortés se registraban condiciones normales, dando por superada la contingencia. La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la normalización total del tránsito vehicular en los puntos afectados sobre las 5:30 de la tarde.