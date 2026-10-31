Manifestaciones multitudinarias en Francia estuvieron salpicadas por disturbios: hubo tensión en varias ciudades

Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo contra el alto costo de la vida, en unas protestas pacíficas pese a algunos disturbios en varias ciudades.

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En las últimas semanas se han producido protestas lideradas por jóvenes en toda Europa, y también hubo marchas este sábado en Alemania, donde la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

A seis meses de las elecciones presidenciales y ante la proliferación de llamamientos a la “revolución” y la “insurrección” en las redes sociales, las autoridades francesas movilizaron para este sábado a 70.000 agentes.

Aunque las protestas a nivel nacional fueron en gran medida pacíficas, hubo tensiones en varias ciudades, y circularon llamados para que los manifestantes se reúnan en plazas públicas el sábado por la noche.

Manifestantes lanzan piedras durante protestas por el costo de vida y la educación en París, Francia. Foto: AP Photo/Teresa Suarez

Según la prefectura de policía de París cientos de alborotadores atacaron a las fuerzas de seguridad con proyectiles, incluido un cóctel molotov.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, felicitó que la jornada haya transcurrido “bien” a pesar de lo que calificó de “violencia inaudita” de grupos de alborotadores.

En una rueda de prensa, el ministro señaló a grupos de “ultraizquierda” que se han enfrentado a las fuerzas de seguridad y calificó de “intento de asesinato” el lanzamiento de un cóctel molotov en París contra un gendarme, que resultó “herido leve”.

Los candidatos a las presidenciales, Marine Le Pen (Agrupación Nacional, extrema derecha) y Bruno Retailleau (Los Republicanos, derecha), denunciaron el sábado el lanzamiento del cóctel molotov.

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Al final del día se produjeron enfrentamientos en Lyon (centro-este), Rennes (oeste), Marsella (sureste) y Toulouse (suroeste).

En total, 422 personas ya han sido detenidas antes de las 19H00 GMT, indicó Nuñez. Y este número probablemente aumentará en esta noche de Halloween, advirtió.

Las autoridades afirman haber contabilizado 320.000 personas en las calles, de las cuales 70.000 en París para esta tercera jornada de manifestaciones convocadas por los estudiantes de secundaria y universitarios, el movimiento de los chalecos amarillos y los sindicatos.

La coalición que agrupa a sindicatos y asociaciones de los estudiantes de secundaria y universitarios ha cifrado la participación en cerca de medio millón de personas, de las cuales 200.000 en la capital.

Un automóvil arde durante unas protestas por el costo de vida y la educación en París, Francia. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

En París, bajo un sol radiante, los manifestantes desfilaron con pancartas en las que se leía “alerta climática y por el coste de la vida”, por el único recorrido autorizado por la policía en los barrios residenciales del este de la ciudad. Algunos de ellos iban disfrazados de Spiderman, Mario o Frankenstein.

Las autoridades han vuelto a poner en marcha el dispositivo de seguridad masivo del pasado fin de semana para evitar el caos del 17 de octubre, que, según las estimaciones, movilizó a entre 550.000 y 800.000 personas y degeneró en saqueos de comercios, incendios de edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias ciudades.

A las reivindicaciones de los sindicatos y las protestas contra el encarecimiento de la vida se ha sumado la denuncia del aumento del racismo, tras un atentado que se saldó con un muerto y siete heridos el 23 de octubre en la región parisina.

“Decimos no al costo de la vida, no a la extrema derecha, sí a las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria, sí a la palabra de los ciudadanos”, declaró Camille Guérin, una manifestante de 31 años en Nantes (oeste).

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“Deriva hacia el autoritarismo”

En toda Francia, los manifestantes han criticado al Gobierno por no haber autorizado las manifestaciones en el centro de las ciudades.

“Me da miedo ver lo que está pasando en esta democracia francesa, se está instaurando un Estado policial”, afirmó Eloïse, de 35 años, en Toulouse (sur), donde no se ha autorizado ningún tipo de protesta.

El líder de la izquierda radical y candidato a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027, Jean-Luc Mélenchon, acusó en la red X al Gobierno de “deriva hacia el autoritarismo”.

Toques de queda

Un automóvil arde durante unas protestas por el costo de vida y la educación en París, Francia. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

En París, decenas de estaciones de metro están cerradas y muchos comercios se habían blindado con paneles de madera en sus escaparates.

Las autoridades han advertido de posibles disturbios hasta bien entrada la noche.

“El pretexto de la noche de Halloween no será un motivo legítimo para ocultarse el rostro en el espacio público” con el fin de “alterar el orden”, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La legislación francesa permite llevar mascarilla en espacios públicos durante una fiesta, pero lo prohíbe en las inmediaciones de las manifestaciones.

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Se ha decretado un toque de queda en algunas zonas de la capital durante las noches del sábado y el domingo a partir de las 23H00 (22H00 GMT) y hasta las 06H00, una medida que ya se ha adoptado en varias ciudades francesas en los últimos días.

Varias organizaciones llaman a continuar con el movimiento y dos han convocado el bloqueo de centros de enseñanza de secundaria y de universidades para el martes y el jueves.

También está prevista una jornada de huelga el próximo jueves. Los “chalecos amarillos” piden asimismo “un seis-siete popular”, es decir continuar el movimiento el 6 y 7 de noviembre.

*Con información de AFP