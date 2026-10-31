El despliegue de un grupo de 2.000 militares salvadoreños en Haití generó una ola de reacciones en el país caribeño desde donde cuestionan la operación del país presidido por Nayib Bukele y hasta denuncian bombardeos aéreos.

El Salvador despliega más de 2.000 militares en Haití: “Operación a gran escala”

Un grupo de defensa del país denominado la Asociación de las Naciones Unidas-Haití —que no está vinculado a la ONU— aseguró en una carta abierta que “los niños están siendo asesinados no por pandillas, sino por bombas extranjeras”.

Harvey Dupiton, el fundador de este movimiento, viene asegurando desde el 22 de octubre que las tropas salvadoreñas han atacado barrios civiles allí y en el cercano Canaán con ataques aéreos, helicópteros artillados y armas pesadas.

Sobre esta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este sábado a través de su cuenta de X.

La respuesta de Nayib Bukele

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su disposición. ¿Bombardeos aéreos? ¿Ataques de helicópteros artillados? Nuestros helicópteros de ataque no llegaron a Haití hasta el 29 de octubre”, dijo el presidente de El Salvador.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Getty Images

El presidente salvadoreño destacó que la llegada de sus militares fue ampliamente cubierta por los medios y explicó que el informe publicado por el grupo haitiano fue publicado un día antes de que siquiera llegaran nuestros helicópteros.

“Hasta la fecha de hoy, no han volado una sola misión”, aseguró Bukele sobre los helicópteros.

Finalmente, el mandatario centroamericano arremetió contra estas organizaciones: “Estas ONG mienten con total impunidad, mientras ejercen una enorme influencia sobre organizaciones internacionales. No son más que firmas de cabildeo para criminales y cárteles, disfrazadas de organizaciones humanitarias”.

El despliegue militar de El Salvador en Haití obedece a la operación de rescate de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre tras una emboscada de bandas armadas apoyada por la ONU.

“El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños, en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales”, dijo la Cancillería.