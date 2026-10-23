“Hacen sacrificios humanos”: Nayib Bukele se refiere a pandillas en Haití tras enviar tropas militares desde El Salvador

El Salvador desplegó tropas especiales en Haití luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, informaron autoridades.

Bukele envía tropas a Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados por pandillas

Un contingente salvadoreño llegó hoy jueves, 23 de octubre, para apoyar las tareas de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, indicó en X la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití.

“La GSF mantiene sus operaciones en la zona en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos”, señaló, y pidió a los residentes mantenerse alejados del área.

Miembros armados de la pandilla "G9 y Familia" participan en una marcha contra el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Foto: AP

Al respecto, el presidente de El Salvador publicó un mensaje en redes sociales sobre la operación que tendrá lugar en Haití tras el despliegue de militares en ese país. El mandatario respondió a algunas críticas sobre su decisión.

“Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa”, dijo Bukele.

“Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, continuó el presidente salvadoreño.

Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo. Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba. En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora. Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7 “Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 23, 2026

Bukele incluyó una cita bíblica en su mensaje y terminó diciendo: “Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”, dijo.

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado situado en las afueras de Puerto Príncipe, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes.

Los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo, afirmó Waltz, quien añadió que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron.

Militares enviados por Bukele llegan a Haití para rescatar a 4 soldados secuestrados por pandillas Foto: AP / Adobe Stock

Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabar con ellas si no liberan a los cuatro militares salvadoreños.

“No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”, advirtió en su mensaje escrito en criollo haitiano a principios de esta semana.