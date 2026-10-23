Melania Trump anuncia que aseguró personalmente un alto el fuego en una ciudad de Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha negociado con éxito un alto el fuego provisional entre Rusia y Ucrania en la ciudad ucraniana de Oleshki, en el sur del país.

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El objetivo es “permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar una evacuación de civiles a través de un corredor seguro designado” a partir del próximo 29 de octubre, anunció la Casa Blanca.

Oleshki, ocupada por Rusia, se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

https://t.co/7SCCBYIYZR https://t.co/E2pZCGriHe — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2026

La primera dama y su representante han trabajado directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto el fuego localizado, incluyendo los procedimientos técnicos, los plazos, los procesos y los términos del acuerdo, en su función de intermediaria.

Líderes civiles no militares de ambos países colaborarán para visitar a los residentes de la ciudad en sus hogares y determinar el nivel de asistencia que necesitan.

“Quienes deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania”, dijo la primera dama.

Toda la operación estará documentada por una “organización de medios de comunicación estadounidense imparcial para que acompañe y documente el trabajo de los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno durante todo el proceso”.

En la imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, soldados rusos disparan un lanzagranadas hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado en Ucrania. Foto: AP

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmitro Lubinets, avisó este mismo viernes que la ciudad atraviesa una situación extrema.

“La gente no solo está sufriendo por la falta de comida y medicinas: se está muriendo”, avisó en una entrevista con RBC-Ucrania.

Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, no han llegado suministros de alimentos a la ciudad desde el 26 de mayo.

Personal de los servicios de emergencias extingue un incendio tras un ataque ruso con misiles en Kiev, Ucrania. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Por su parte, el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, ha avisado de que los rusos “mantienen como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua”.