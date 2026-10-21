Trump sostuvo crucial llamada con Putin sobre acuerdo para acabar guerra en Ucrania: “Más cerca que nunca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este miércoles, 21 de octubre, que se encuentra inmerso en negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, asegurando que la resolución del conflicto armado está “quizá ahora más cerca de lo que hemos estado nunca”.

El Kremlin anuncia que podría darse pronto una reunión entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump en China

Durante una mesa redonda celebrada en la Casa Blanca, Trump ha explicado que las conversaciones con Moscú para detener la guerra están avanzando y cuentan con la implicación de China, recordando que el presidente chino, Xi Jinping, visitó el país hace apenas una semana.

“El hecho es que a ambos (Rusia y China) les gustaría ver la guerra resuelta. Así que estamos en el proceso de hacer eso con Rusia, y tenemos a China, que también está involucrada”, dijo el mandatario estadounidense.

US President Donald Trump says Russian President Vladimir Putin agreed to release American Stephen Hubbard after Trump raised his case during a call about ending the war in Ukraine. https://t.co/R9EH8YBaHL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 21, 2026

Trump ha hecho énfasis en el marco del diálogo diplomático, que ha resuelto por ejemplo la reciente liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, un hito que, según el mismo presidente, logró plantear al jefe del Kremlin durante una llamada telefónica en la que abordaban la paz en Europa del Este.

“Estaba hablando con Vladimir Putin sobre la resolución de su guerra con Ucrania (...) y le mencioné: ¿Podrías dejar salir a Stephen Hubbard, por favor? Y él accedió a hacerlo”, contó el presidente.

Preguntado por la prensa sobre unas declaraciones del enviado especial Witkoff en las que este calificaba a Putin de “humanitario” tras la liberación desde San Petersburgo, Trump evitó referirse directamente al adjetivo, pero justificó el tono conciliador:

“Supongo que se podría decir para ese propósito en particular, por permitir la salida de un hombre que pensaba que iba a estar en prisión de por vida. Pero no diría nada ni en un sentido ni en otro”.

El presidente estadounidense Trump y el presidente ruso Putin se reúnen para hablar sobre la guerra en Ucrania en una base aérea estadounidense en Alaska. Foto: Getty Images

En su lugar, y para defender su actual enfoque diplomático con el Kremlin, el inquilino de la Casa Blanca ha criticado duramente a quienes le exigían tomar represalias más contundentes contra Moscú.

“Lo último que quiero hacer es arruinar los planes cuando estamos cerca de resolver una guerra. Lo último que vas a hacer es algo horrendo”, aseguró Trump, advirtiendo que si hubiera cedido ante “personas realmente estúpidas” que le pedían medidas drásticas, Hubbard habría pasado “otros 20 años” en prisión y el proceso de paz habría saltado por los aires.