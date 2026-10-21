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Bukele da ultimátum a pandilla haitiana que secuestró a sus soldados: “No es nada comparado con lo que está por venir”

Soldados salvadoreños fueron secuestrados por hombres armados en Haití tras el ataque a su vehículo blindado.

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Redacción Mundo
21 de octubre de 2026 a las 5:37 p. m.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Getty Images

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas si no liberan a cuatro militares salvadoreños integrantes de una fuerza respaldada por la ONU, que, según el mandatario, están secuestrados.

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El domingo, hombres armados atacaron, cerca de Puerto Príncipe, el vehículo blindado en el que los cuatro técnicos de aviación regresaban de hacer compras en un mercado y, desde entonces, están desaparecidos, dijeron las autoridades.

“Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”, escribió Bukele al publicar en X un video de vehículos militares en el que se escuchan disparos y que, según dijo, corresponde a una operación militar de rescate.

“No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo”, advirtió en su mensaje escrito en criollo haitiano.

Los militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a grupos armados en Haití, país azotado por la violencia de las pandillas y la crisis política.

Bukele sostuvo que la misión salvadoreña cuenta únicamente con pilotos y personal técnico para realizar evacuaciones médicas y “salvar vidas, no hacer la guerra”. “Fueron secuestrados de manera cobarde”, afirmó.

El martes, la GSF informó que continuaban las operaciones en la zona, con enfrentamientos contra grupos armados. La fuerza internacional reportó presuntos pandilleros muertos y heridos, así como cuatro integrantes de la misión lesionados.

El enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que su país “trabaja” para lograr el regreso de los soldados que fueron emboscados.

En Haití, el país más pobre de América, las pandillas han intensificado en los últimos años los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores.

La “guerra” antipandillas que lanzó Bukele hace cuatro años en El Salvador redujo a mínimos históricos los homicidios, pero organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Con información de AFP*