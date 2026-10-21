Bukele da ultimátum a pandilla haitiana que secuestró a sus soldados: “No es nada comparado con lo que está por venir”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas si no liberan a cuatro militares salvadoreños integrantes de una fuerza respaldada por la ONU, que, según el mandatario, están secuestrados.

Nayib Bukele le advierte a Francia: “He oído decir que es demasiado tarde para salvarla… podría lograrlo en una semana”

El domingo, hombres armados atacaron, cerca de Puerto Príncipe, el vehículo blindado en el que los cuatro técnicos de aviación regresaban de hacer compras en un mercado y, desde entonces, están desaparecidos, dijeron las autoridades.

“Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”, escribió Bukele al publicar en X un video de vehículos militares en el que se escuchan disparos y que, según dijo, corresponde a una operación militar de rescate.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

“No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo”, advirtió en su mensaje escrito en criollo haitiano.

Los militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a grupos armados en Haití, país azotado por la violencia de las pandillas y la crisis política.

Bukele sostuvo que la misión salvadoreña cuenta únicamente con pilotos y personal técnico para realizar evacuaciones médicas y “salvar vidas, no hacer la guerra”. “Fueron secuestrados de manera cobarde”, afirmó.

El martes, la GSF informó que continuaban las operaciones en la zona, con enfrentamientos contra grupos armados. La fuerza internacional reportó presuntos pandilleros muertos y heridos, así como cuatro integrantes de la misión lesionados.

🇸🇻🇭🇹HAITÍ: PANDILLAS HABRÍAN ABIERTO FUEGO CONTRA HELICÓPTEROS ENVIADOS A BUSCAR A SOLDADOS SALVADOREÑOS DESAPARECIDOS Helicópteros desplegados para localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití habrían recibido disparos de armas de grueso calibre, y algunos presentaron impactos de bala, según el medio haitiano Haïti Libre. Cabe destacar que nii el Gobierno de El Salvador ni el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, han confirmado esa información. Los militares, aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, desaparecieron tras una emboscada el domingo 18 de octubre en Santo, Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, cuando su vehículo blindado fue atacado con balas y explosivos. Los enfrentamientos en la zona han dificultado la búsqueda por tierra y aire. 📹 @war_noir #Haití #Pandillas #ONU #ElSalvador #ÚltimaHora — Capital Prensa (@capital_prensa) October 20, 2026

El enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que su país “trabaja” para lograr el regreso de los soldados que fueron emboscados.

En Haití, el país más pobre de América, las pandillas han intensificado en los últimos años los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores.

La “guerra” antipandillas que lanzó Bukele hace cuatro años en El Salvador redujo a mínimos históricos los homicidios, pero organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Con información de AFP*